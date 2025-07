VEM AÍ?

Lady Gaga planeja retorno ao Brasil em 2026 para novos shows, diz site

A cantora esteve no país em maio com uma apresentação em Copacabana

Lady Gaga está negociando voltar ao Brasil em 2026. A cantora pretende realizar novos shows no país, após a apresentação histórica em Copacabana. >

A proposta da produtora — a mesma que trouxe Taylor Swift em 2024 —, é de três shows distribuídos entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A informação foi dada pelo jornalista Renato Melo e confirmada pelo F5. A previsão é que os eventos ocorram entre março e abril, mas as possíveis datas ainda não foram anunciadas.>