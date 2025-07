PERIGO

Vazamento de gás: como identificar sinais, agir com segurança e evitar acidentes

Explosões, intoxicação e asfixia estão entre os riscos; veja como prevenir e o que fazer em caso de emergência

Os riscos vão além do fogo. O acúmulo de gás em ambientes fechados pode causar explosões, incêndios e também afetar a saúde. Quando inalado, o gás desloca o oxigênio do ambiente e pode provocar sintomas como tontura, dor de cabeça, náuseas, perda de consciência e morte por asfixia. Em casos mais graves, a exposição prolongada a monóxido de carbono (CO) pode levar à intoxicação letal. O CO é incolor e inodoro, o que torna sua detecção ainda mais difícil sem equipamentos adequados. As informações são da Ultragaz.>