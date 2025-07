BIZARRO

Passageiro morre durante voo e corpo desaparece; família cobra respostas

Companhia aérea não explica onde estão os restos mortais

Um passageiro da Turkish Airlines morreu durante um voo entre Istambul e os Estados Unidos, mas o corpo do homem desapareceu depois que a aeronave pousou em Chicago, no dia 13 de julho. A companhia aérea ainda não explicou o paradeiro dos restos mortais, e a família aguarda explicações.>

Segundo o blog especializado Aviation A2Z, o homem teve uma emergência médica grave durante o trajeto e chegou a mobilizar a tripulação para um pouso de emergência na Islândia. A mudança de rota, no entanto, foi cancelada após a morte do passageiro ser confirmada. O avião seguiu viagem e pousou no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago.>