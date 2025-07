ÚLTIMO DESEJO

Família atendeu a pedido inusitado de Preta Gil durante cerimônia de cremação; veja

Crematório também reuniu homenagens de amigos e familiares

Fernanda Varela

Publicado em 26 de julho de 2025 às 05:30

Preta Gil Crédito: Reprodução

A cerimônia de despedida de Preta Gil, fechada a amigos próximos e familiares, teve a organização da própria artista. Ela fez um último pedido inusitado aos familiares e foi atendida. O Cemitério e Crematório da Penitência, na Zona Portuária, onde o corpo da cantora foi cremado, teve direito a festa.>

Preta Gil 1 de 8

Um detalhe incomum chamou atenção no espaço reservado do crematório: um bar com drinks sem álcool foi montado a pedido da própria Preta. A informação foi confirmada por seu irmão, José Gil, que explicou que a iniciativa refletia o desejo da cantora de transformar o momento em algo mais leve.>

Após a cerimônia, José também lembrou a importância de Preta para o Carnaval carioca. “Ela lutou tanto pra organizar, pra construir, pra ser possível que tivessem grandes blocos que hoje se recebe naquele circuito, então, é uma mulher que fica para a eternidade, fica na gente, em todo o Brasil. A gente segue”, disse.>

Na véspera do velório, a Prefeitura do Rio de Janeiro oficializou a mudança do nome do trajeto dos megablocos de Carnaval do Centro da cidade, que passou a se chamar “Circuito de Blocos de Rua Preta Gil”. Pelo menos duas placas com o novo nome já foram instaladas.>

A diretora Amora Mautner, responsável pela novela Eta Mundo Melhor, da TV Globo, também falou sobre a partida da artista. “A Preta fez tudo o que ela queria a vida inteira, ela só fez o que era genuíno e daí vem uma das forças dela: ser quem ela é e mostrar pra gente que a gente tem que ficar menos preocupado com o que os outros acham e mais preocupado com a própria vida, coragem de ser quem a gente é. Essa é a maior lição que ela deixa.”>

Velório de Preta Gil 1 de 68