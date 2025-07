SAUDADE

Viúva de Cid Moreira revela detalhes dos últimos dias de vida do jornalista: 'Muito lúcido'

Apresentador, que durante décadas foi a voz icônica do Jornal Nacional, morreu em outubro do ano passado

Fátima Sampaio Moreira, ex-mulher de Cid Moreira, falou sobre os últimos dias de vida do jornalista. Em entrevista ao videocast Mulheres On, Fátima disse que ficou no hospital ao lado do companheiro durante 29 dias. “Já éramos superjuntos, então, nesse momento, era quase uma coisa só. Todo o tempo observando, dando carinho e conversando, porque ele estava muito lúcido. Esse mergulho e essa despedida dolorida dariam um livro lindo”, contou.>