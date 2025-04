VEJA DETALHES

Suposta carta psicografada de Cid Moreira descreve detalhes da morte e emociona com relato espiritual

Cid teria relatado ter percebido o silêncio após o último suspiro não como ausência, mas como presença

Fernanda Varela

Publicado em 22 de abril de 2025 às 18:37

Cid Moreira no Jornal Nacional Crédito: Globo

Cid Moreira, que morreu no dia 3 de outubro do ano passado, aos 97 anos, teve sua trajetória marcada por uma carreira longeva e respeitada no jornalismo brasileiro. No entanto, mesmo após a despedida, o nome do apresentador voltou a ocupar espaço nas redes sociais. Primeiro, pelas confusões familiares. Agora, por uma carta psicografada atribuída a ele.>

O conteúdo, divulgado pelo canal “O Espiritualista”, no YouTube, ganhou repercussão nacional ao afirmar que a mensagem teria sido recebida por José Agenor de Castro, no Centro Espírita Nossa Senhora de Lourdes, no Rio de Janeiro. A carta traz uma narrativa sensível e reflexiva sobre o momento da morte, com descrições que apontam para uma continuidade da consciência após a sua morte.>

Na mensagem, Cid teria relatado ter percebido o silêncio após o último suspiro não como ausência, mas como presença. "Uma presença cheia de sentido", teria escrito o espírito do jornalista, conforme o médium. O tom do relato é de serenidade e acolhimento, descrevendo uma luz suave que o teria conduzido com ternura. “Compreendi que a morte não me apagava. Ela apenas me transformava”, diz um dos trechos.>

A suposta carta também traz lembranças de momentos marcantes da vida de Cid. Ele teria revivido a infância, a paixão pelo rádio e o frio na barriga da primeira vez que segurou um microfone. “As mãos suando, a voz embargada pelo medo e pela emoção”, recordaria.>

A divulgação do conteúdo ocorre em meio a disputas familiares envolvendo a viúva de Cid, Fátima Sampaio, e os filhos, Roger e Rodrigo Moreira, que chegaram a contestar judicialmente a administração dos bens deixados pelo jornalista.>