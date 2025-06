VIOLÊNCIA

Garoto de programa é preso após confessar que agrediu cliente encontrado morto em córrego

Suspeito informou que teve relações sexuais com a vítima na casa dele e na praia

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de junho de 2025 às 12:19

Crime aconteceu no bairro Boqueirão Norte, em Ilha Comprida (SP) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

O garoto de programa Enzio Lucas Coutinho Passaro foi preso em flagrante após o corpo de um homem ser encontrado às margens de um córrego em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo. O suspeito foi o responsável por acionar a Polícia Militar (PM). Na ocasião, ele confessou ter agredido a vítima a pedido dela. De acordo com informações da Polícia Civil, ao G1 SP, o homem informou ainda que teve relações sexuais com o cliente na casa dele e na praia, que a vítima tinha usado entorpecentes e não conseguia ficar em pé. >

Inicialmente, Enzio afirmou aos PMs que não viu o momento em que a vítima caiu nas águas porque tinha saído para comprar água e cigarro. Em depoimento à Polícia Civil, o investigado mudou a versão e disse ter empurrado a vítima para dentro do córrego com o objetivo de "ajudá-la a se restabelecer". Policiais militares realizavam patrulhamento quando foram acionados por um homem que pedia socorro na Avenida Beira Mar, no bairro Boqueirão Norte, no dia 26 de maio. Segundo a corporação, o corpo da vítima foi encontrado ao lado do garoto, em circunstâncias que indicavam violência extrema.>