Cantor gospel João Igor é baleado por PM em terminal rodoviário

Músico foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de julho de 2025 às 22:07

João Igor Crédito: Reprodução / Instagram

Foi baleado na tarde desta quarta-feira (30) o cantor gospel João Igor, na cidade de São Paulo. Ele foi alvo de tiros durante uma confusão com um policial no Terminal Rodoviário da Barra Funda, zona oeste da capital. >

Segundo informações do G1, a situação ocorreu dentro de um ônibus. João e o irmão estavam na parte superior do veículo e retornavam de um show em Bauru, no interior do estado, quando foram abordados por um policial militar. >

Relatos de um passageiro indicam que o PM ordenou que os dois deixassem o ônibus, o que desencadeou uma discussão. O policial teria sido empurrado, caindo em um dos assentos do ônibus. >

O homem afirma que um deles tentou pegar a arma do PM. A discussão se intensificou e, neste momento, foi disparado o primeiro tiro. Um segundo disparo foi ouvido pelo passageiro, que relata que neste momento Igor foi atingido. >

A empresária do cantor disse à TV Globo que os rapazes foram confundidos durante a abordagem policial. Ela relatou que um dos passageiros do ônibus tentou pegar a arma do policial, que reagiu. >

Em uma publicação em seu perfil do Instagram, a noiva Jéssica Neves informou que o cantor foi socorrido para um hospital da Santa Casa de Misericórdia. >

"Vai dar tudo certo, irmão, eu te amo, tô com você", publicou a irmã do músico. Ela compartilhou um vídeo que mostra a janela do ônibus com a marca de um disparo. Em um segundo momento, ela aparece chorando nos stories e dizendo que o irmão está bem, mas pede orações dos fãs e seguidores. "Tá muito difícil para a gente, porque não foram eles os culpados, foram os policiais porque atiraram no meu irmã lá na Barra Funda" relata a jovem, em meio aos prantos. "Dói muito ver meu irmão baleado", acrescenta.>