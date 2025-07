GESTO POLÊMICO

Saiba para quem Moraes deu dedo durante jogo do Corinthians

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) foi flagrado fazendo gesto obsceno na última quarta-feira (30)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi flagrado fazendo um gesto obsceno durante a partida entre Corinthians e Palmeiras, na última quarta-feira (30). Enquanto estava na arquibancada, acompanhado da esposa, ele foi fotografado dando dedo em direção ao campo. >

A foto logo se tornou assunto nas redes sociais e, com a repercussão, surgiu a curiosidade de quem seria o destinatário da ofensa. Segundo relatos de quem estava presente na Neo Química Arena, o ministro foi vaiado e xingado por parte da torcida do Corinthians, seu time do coração. >