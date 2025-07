CRIME

Preso por tráfico mantinha estufa de 'supermaconha' em mansão de área nobre em Salvador

Outras sete pessoas foram presas em operação contra esquema que movimentou mais de R$ 5 milhões

Carol Neves

Publicado em 31 de julho de 2025 às 13:37

Operação mirou quadrilha Crédito: Divulgação

Um homem foi preso nesta quarta-feira (31) em uma mansão no bairro Caminho das Árvores, área nobre de Salvador, durante a segunda fase da Operação Convictus, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco ) do Ministério Público da Bahia, com apoio da Polícia Militar. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico interestadual de drogas e armas, além de lavagem de dinheiro. >

O suspeito preso no local integrava uma quadrilha que movimentou mais de R$ 5 milhões em atividades ilícitas. A prisão ocorreu em um imóvel de alto padrão na Alameda dos Eucaliptos. Outras sete pessoas suspeitas de envolvimento no esquema foram presas em Salvador, Região Metropolitana e Feira de Santana, de acordo com informação da PF.>

No interior da casa no Caminho das Árvores, os agentes localizaram uma estufa com estrutura voltada para o cultivo indoor de maconha, equipada com iluminação especializada, sistema de ventilação, ar-condicionado e isolamento térmico. Também foram apreendidos diversos entorpecentes, entre eles skunk (variação mais potente da maconha), cocaína, crack, ecstasy, lança-perfume e cafeína. O skunk, que vem da região do Amazonas, era o "carro forte" da quadrilha. >

Estufa foi localizada em Salvador 1 de 9

A Polícia Federal acredita que os entorpecentes eram destinados a facções criminosas com atuação em Salvador e no interior da Bahia. As investigações apontam que o grupo também negociava armas de fogo de grosso calibre, como pistolas, fuzis e até metralhadoras com munição antiaérea, com o objetivo de abastecer conflitos entre facções rivais. >

A organização criminosa operava ainda um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, utilizando empresas de fachada, contas bancárias de terceiros, veículos de luxo e lojas de automóveis para dissimular os lucros do tráfico. Os mandados judiciais cumpridos nesta etapa envolvem 69 CPF’s e CNPJ’s, além do bloqueio de veículos registrados em nome dos investigados.>

Ao todo, foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva, 11 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens e bloqueio judicial de contas bancárias em Salvador, Região Metropolitana e Feira de Santana. Durante as diligências, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos relacionados à movimentação patrimonial da quadrilha e valores em espécie superiores a R$ 5 mil.>