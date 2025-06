RELEMBRE O CASO

Maurício Mattar relembra namoro com Angélica e desabafo sobre fama de vilão após término

Ator de A Viagem contou que romance com a apresentadora impactou sua imagem na época

Com a reprise da novela A Viagem na Globo, o público voltou a buscar informações sobre os atores da trama exibida originalmente em 1994. Um dos nomes mais procurados é o de Maurício Mattar, que interpreta o personagem Téo, marido de Diná, vivida por Christiane Torloni.>

Entre os assuntos que voltaram à tona está o antigo relacionamento do ator com a apresentadora Angélica. Os dois namoraram entre 1998 e 2003 e chegaram a gravar juntos a música Apaixonados, sucesso na carreira musical de Angélica.>

Em uma entrevista ao programa Raul Gil, no SBT, exibida em 2015, Maurício Mattar relembrou o namoro e o impacto que a separação teve na sua imagem pública. Segundo relato da socialite Val Marchiori, que antecipou o conteúdo da conversa antes da exibição, o ator desabafou sobre a fama de "bad boy" que ganhou na época.>

“Ele disse que a fama de bad boy veio em parte desse namoro, já que a Angélica era a ‘namoradinha’ do Brasil, que todos gostavam dela. Disse: ‘Acabei como vilão’”, relatou Val.>

O relacionamento foi marcado por idas e vindas e chegou ao fim em novembro de 2003, em meio a rumores de traição. Na época, Angélica já era uma das apresentadoras mais populares da TV e estava no auge de sua carreira.>

Hoje, mais de 22 anos depois do término, Maurício Mattar está casado com a modelo Shay Dufau. Além de Angélica, o ator também teve outros relacionamentos conhecidos, como com Elba Ramalho, Paolla Oliveira e Deborah Secco.>