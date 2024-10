PROJETO COMUNITÁRIO

Parte da herança de Cid Moreira será doada para a igreja Adventista; entenda

Narração do jornalista também será traduzida em outros idiomas

Da Redação

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 13:35

Cid Moreira leu toda a Bíblia sagrada Crédito: Redes sociais

Cid Moreira conquistou grande parte do público evangélico ao gravar a Bíblia narrada e, após sua morte, parte da herança do jornalista será doada para a igreja. Segundo a viúva do locutor, Fátima Sampaio, um dos desejos do marido era ajudar a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra), uma organização humanitária mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Em entrevista ao vivo no programa Encontro, da TV Globo, Fátima contou nesta sexta-feira (4) que a renda que Cid recebia por sua narração da Bíblia Sagrada será transferida para a instituição. A ação acontece em retribuição à entidade, que apoiou a gravação do livro cristão.

Antes de partir, o apresentador também assinou contrato com uma empresa de inteligência artificial que vai traduzir a Bíblia para outros idiomas, na voz de Cid.

"Parte da Bíblia, que ele tem sociedade, ele quer doar para uma instituição chamada Adra, que cuida e crianças abandonadas e com problemas familiares, como forma de devolver o carinho que ele recebeu quando gravou o projeto da Bíblia, e a outra coisa é um contrato que ele fez com uma empresa de inteligência artificial, e que vai permitir que ela narre a Bíblia em várias línguas, sua voz será eternizada em várias línguas", disse Fátima Sampaio.

O velório do jornalista acontece no Palácio Guanabara, sede do governo estadual do Rio de Janeiro, em Laranjeiras, na Zona Sul da cidade. Familiares, amigos e fãs se reuniram no local para prestar as últimas homenagens pela manhã. Cid morreu na quinta-feira (3), aos 97 anos, em decorrência de uma pneumonia.

Narração de Cid está no Spotify

Quando se aposentou aos 69 anos, Cid Moreira decidiu encarar um novo desafio: narra os salmos da Bíblia. O ex-Jornal Nacional se decidiu durante sete anos ao projeto, conseguindo criar uma legião de fãs que gostavam de escutar a palavra de Deus na voz marcante do jornalismo brasileiro.

Em conversa com a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva no podcast "PodPeople", ele revelou que o convite veio de forma inesperada. "Eu estava saindo para jogar tênis e me ligaram, convidando para ler textos mais populares da Bíblia, do Novo Testamento."