CID MOREIRA

Filho de Cid Moreira justifica ausência no velório do pai

Roger Naumtchyk, 47, filho de Cid Moreira, afirmou que não foi ao velório do pai por causa de uma medida protetiva que o proíbe de chegar perto do apresentador ou de sua esposa, Fátima Sampaio. A cerimônia aconteceu no último sábado (5), em Taubaté, município de São Paulo.

Além da medida, Roger afirmou que sua ausência também foi devido a compromissos profissionais. "Sou cabeleireiro renomado no Brasil e no exterior. Passo bem longe de vagabundo como muitos falam abertamente na mídia", afirmou.

Cid morreu na última quinta-feira (3) aos 97 anos. No mesmo dia, os filhos foram à Justiça com um pedido de acesso total à abertura do inventário do pai. A justificativa era de que o pai se casou com Fátima com separação total de bens.