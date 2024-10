FAMOSOS

Sequestro, estupro e abandono: mesmo com péssima relação com Cid Moreira, filhos querem herança

Relembre relação conturbada de Roger e Rodrigo com o apresentador

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 17:41

As brigas de dois filhos com o apresentador Cid Moreira parece não ter fim nem mesmo após a morte do apresentador, que faleceu nesta quinta-feira (3), aos 97 anos.

O comerciante Rodrigo Radenzev Simões Moreira, 54 anos, e o cabeleireiro Roger Felipe Naumtchyk, 47, procuraram a Justiça horas após a morte do jornalista, solicitando a abertura do inventário. Os dois buscam seus direitos pela herança do jornalista que, segundo Ângelo Carbone , advogado que representa, a dupla, está avaliado em R$ 60 milhões, sendo R$ 40 milhões em imóveis e de R$ 20 milhões em contratos envolvendo direitos autorais de trabalhos para a Globo.

Os herdeiros querem o que consideram ter direito e alegam, ainda, danos psicológicos que teriam sido causados pelo pai, já que ambos teriam sido deixados em "situação muito vulnerável", conforme o texto.

Cid Moreira era casado com Fátima Sampaio há 24 anos, em regime de separação total de bens, e deixou três filhos: Rodrigo, Roger e Jaciara, que morreu em 2020, por causa de uma enfisema pulmonar.

A relação da dupla com Cid, no entanto, nunca foi boa. Rodrigo conta que nunca chegou a conhecer o pai, já que ele se recusou a ter uma aproximação. "Meu pai faleceu e deixou de conhecer o melhor amigo dele, que sou eu. Ele não quis se aproximar de mim, não quis falar comigo. A Fátima [Sampaio, mulher de Moreira] também mandava e desmandava em tudo o que ele fazia", disse à coluna de Mônica Bergamo.

Segundo Rodrigo, esse é um fardo que ele vai carregar pelo resto da vida. "Infelizmente, agora acabou, chegou ao fim. Não podemos mais nos encontrar, e é um buraco que vai ficar dentro de mim para sempre. É um sentimento muito ruim".

Os irmãos decidiram não comparecer ao velório do jornalista para evitar confusão com a viúva, Fátima Sampaio, já que eles também não têm boa relação.

Já a relação com Roger é ainda mais problemática. Ele chegou a ser deserdado pelo apresentador após acusá-lo de crimes graves.

À Folha, a viúva de Cid disse apenas que as acusações dos filhos de Moreira são caluniosas.

Relação ruim

A relação de Fátima com os dois filhos de Cid não era boa. Os dois chegaram a acusá-la de se aproveitar do patrimônio do jornalista enquanto ele era vivo, vendendo, segundo eles, 11 dos 18 imóveis e movimentando R$ 40 milhões para o exterior. Ela também foi acusada pela dupla de manter o apresentador em cárcere privado. Os dois eram casados há 24 anos.

Há dois anos, Cid Moreira acusou os filhos de "interesse financeiro". Rodrigo é fruto do casamento dele com Olga Verônica Radenzev Simões, com quem ele se relacionou de 1970 a 1972. Já Roger é sobrinho de Ulhiana Naumtchyk Moreira, companheira de Cid por 20 anos. O casal resolveu adotá-lo.

Em 2006, Rodrigo processou o pai por abandono afetivo, já que o pai pagou sua pensão até completar 18 anos, mas não cumpriu o papel afetivo como pai. Ele tinha um ano quando Cid se divorciou.