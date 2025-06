REDES SOCIAIS

Jejum prolongado funciona? Conheça mitos e a verdade por trás dessa técnica

O que especialistas dizem sobre essa dieta popular

Um estudo com 20 participantes que realizaram jejum hídrico mostrou perda média de 7,7% do peso e 6% na circunferência da cintura. No entanto, o mesmo grupo experimentou dores de cabeça, insônia e pressão arterial baixa, destacando riscos potenciais além dos benefícios prometidos nas redes sociais.>