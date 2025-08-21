Acesse sua conta
Maior predador sexual do RS montou “dossiê do terror” com 700 vítimas

Em janeiro, o cumprimento do mandado de prisão marcou o início de um trabalho complexo, que chocou até mesmo os policiais mais experientes

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:44

Entre 2009 e 2025, centenas de mulheres foram violentamente marcadas ao terem seus caminhos cruzados com o de Ramiro Gonzaga Barros (foto em destaque), de 36 anos. Crianças, jovens ou adultas – independentemente da idade – tinham no gênero o fator que determinava se seriam vítimas da barbaridade.

Até a publicação desta reportagem, a polícia havia confirmado a existência de 217 vítimas do abusador em série, sendo a maioria no município de Taquara, no Rio Grande do Sul (RS).

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO.

