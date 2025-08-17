Acesse sua conta
Dona de clínica é investigada por mensagens homofóbicas: 'Homossexual não admito'

Denúncia foi feita por enfermeira lésbica que foi dispensada antes de começar a trabalhar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 11:04

Com 24, Salvador é a cidade com maior número de candidaturas LGBT+ na região Nordeste
Bandeira LGBT+ Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A dona de uma clínica geriátrica em Marialva, no Paraná, está sendo investigada por suspeita de homofobia. A denúncia contra ela foi feita junto à Polícia Civil apresentando áudios em que a empresária busca funcionários para a clínica, mas afirma que não vai levar em conta indicações de profissionais homossexuais.

Escute o áudio, divulgado pelo portal G1.

Uma enfermeira lésbica registrou boletim de ocorrência contra a empresária Rosangela Silva Pinto, acusada pelo crime de injúria, na terça-feira (12). A profissional prestou depoimento e disse que já estava tudo combinado para ela trabalhar na clínica, mas a empresária a informou na terça (12) que não seria contratada. A justificativa chegou em mensagem.

"Se você quiser me indicar técnicos de enfermagem homens, que não 'seje' homossexual. Porque homossexual eu não admito na minha equipe, tá? Então, assim, é somente homens, tá? E lésbica também não, tá? Mulheres e homens profissionais da enfermagem, entende?", diz Rosangela em um dos áudios. "O problema é quando (a homossexualidade) sai das quatro paredes para a sociedade. E quer que a gente engula, quer que a gente aceita".

A empresária foi chamada para prestar esclarecimentos, mas apresentou um atestado médico e o depoimento foi remarcado para segunda (18). Segundo o G1, ela foi procurada e afirmou não ter nada a declarar sobre o caso.

Duas gravações foram incluídas. Uma delas foi enviada diretamente pela empresária à enfermeira que denunciou o caso. A segunda foi para a pessoa que indicou a enfermeira lésbica para a empresária.

A discriminação por orientação sexual é crime previsto na Lei do Racismo, desde quando as duas condutas foram equiparadas.

