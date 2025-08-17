GRANDE FLORIANÓPOLIS

Causa da morte de casal achado em banheiro de motel é considerada inconclusiva

PM e empresária tinham comemorado aniversário de 4 anos da filha na véspera

Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 07:40

Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel Crédito: Reprodução

A causa da morte do casal achado morto dentro da banheira de um motel em São José, na Grande Florianópolis (SC), foi considerada inconclusiva, após exames de perícia. Novos exames serão necessários.

"A causa da morte, no momento, foi considerada inconclusiva pelos exames periciais, dependendo de outros exames complementares, que ainda estão em andamento", diz nota da Polícia Civil de Santa Catarina sobre o caso, divulgada pelo portal CNN.

A empresária Ana Carolina Silva e o marido, o PM Jefferson Luiz Sagaz, ambos de 37 anos, foram achados sem vida no motel na segunda-feira (11). Não havia sinais de violência aparente e a arma do PM não estava no local. A polícia investiga se a morte foi acidental ou envolveu suicídio.

Segundo a polícia, laudos necroscópicos confirmaram que não houve trauma por ação mecânica e a alta temperatura dos órgãos internos dos dois.

O casal foi achado morto horas após uma festa que comemorou os 4 anos da filha dos dois.

Relembre o caso

Na véspera dos dois serem achados mortos, o aniversário de 4 anos da filha do casal foi comemorado em um food park com familiares. A menina foi deixada pelos dois com parentes depois, quando eles seguiriam para um bar.

“No domingo, eles passaram o dia comemorando o aniversário da filha. Mais tarde foram para um barzinho e foram vistos por último umas 23h30. No outro dia, ficaram de pegar a filha que tinha ficado com a irmã dele… e não apareceram”, disse ao G1 Joice Martins Botelho, esposa do primo de Ana.

A causa da morte do casal ainda é investigada. Os corpos estavam na banheira do quarto de motel, sem sinais de violência aparente. A arma do PM não estava no local. Entre as possibilidades consideradas, estão morte acidental e suicídio.

Os corpos foram encontrados por volta das 22h15 no quarto de motel, que fica na BR-101. O carro deles foi apreendido e passará por perícia. Imagens das câmeras de segurança foram solicitadas.