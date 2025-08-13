GRANDE FLORIANÓPOLIS

PM e empresária achados mortos em motel estavam dentro de banheira

Horas antes de desaparecer, os dois celebraram aniversário da filha horas

Carol Neves

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08:11

Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva foram achados mortos em motel Crédito: Reprodução

O casal encontrado morto dentro de um motel em São José, na Grande Florianópolis, havia celebrado horas antes de desaparecer o aniversário de 4 anos da filha. Jeferson Luiz Sagas e Ana Carolina Silva, ambos de 37 anos, sumiram no domingo (10) e foram achados mortos no dia seguinte.

Jeferson, que era PM, estava há quase 20 anos com Ana Carolina, que era empresária.

Na véspera dos dois serem achados mortos, o aniversário de 4 anos da filha do casal foi comemorado em um food park com familiares. A menina foi deixada pelos dois com parentes depois, quando eles seguiriam para um bar.

Casal foi achado morto em banheira de motel 1 de 6

“No domingo, eles passaram o dia comemorando o aniversário da filha. Mais tarde foram para um barzinho e foram vistos por último umas 23h30. No outro dia, ficaram de pegar a filha que tinha ficado com a irmã dele… e não apareceram”, disse ao G1 Joice Martins Botelho, esposa do primo de Ana.

A causa da morte do casal ainda é investigada. Os corpos estavam na banheira do quarto de motel, sem sinais de violência aparente. A arma do PM não estava no local. Entre as possibilidades consideradas, estão morte acidental e suicídio.

Os corpos foram encontrados por volta das 22h15 no quarto de motel, que fica na BR-101. O carro deles foi apreendido e passará por perícia. Imagens das câmeras de segurança foram solicitadas.

Jeferson trabalhava na Academia de Polícia Militar da Trindade (APMT), em Florianópolis. Já Ana Carolina era dona de uma esmalteria em São José.