BRASIL

PM e empresária são encontrados mortos em motel

Casal estava desaparecido desde o último domingo (10)

Metrópoles

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 22:28

Jeferson Sagaz e Ana Carolina Silva Crédito: Reprodução

O policial militar Jeferson Sagaz e a companheira dele, a empresária Ana Carolina Silva, foram encontrados mortos em um motel em São José, na Grande Florianópolis, na madrugada desta terça-feira (12). A Polícia Civil informou que os corpos não tinham sinais de violência.