PM e empresária são encontrados mortos em motel

Metrópoles
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 22:28
O policial militar Jeferson Sagaz e a companheira dele, a empresária Ana Carolina Silva, foram encontrados mortos em um motel em São José, na Grande Florianópolis, na madrugada desta terça-feira (12). A Polícia Civil informou que os corpos não tinham sinais de violência.
Segundo informações iniciais repassadas pela Polícia Civil, os dois estavam desaparecidos desde domingo (10) à noite. Eles eram pais de uma criança de 4 anos.