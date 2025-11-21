Acesse sua conta
Hoje, 21 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 01:05

21 de novembro
21 de novembro Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta sexta-feira (21) por motivos diferentes (veja abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 21 de novembro é feriado?

Sim, o dia 21 de novembro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Fatos marcantes de 21 de novembro

O apresentador Gugu Liberato morreu nesta data, em 2019, aos 60 anos, em um acidente doméstico na Flórida por Divulgação/ Record TV
2019 - Tesla lança o Tesla Cybertruck. Uma gafe ocorre durante o evento de lançamento quando suas janelas "inquebráveis" quebram por Divulgação
2017 - Robert Mugabe renunciou formalmente ao cargo de presidente do Zimbábue, após trinta e sete anos no cargo por Divulgação
Cantora canadense Carly Rae Jepsen completa 40 anos por Divulgação
1990 - A Nintendo lança o jogo Super Mario World da Super Nintendo por Divulgação
1986 - Decretado o Plano Cruzado II, no governo José Sarney por Felipe Varanda/Acervo do IHGB
1910 - Marinheiros a bordo dos navios de guerra do Brasil se rebelam no que é hoje conhecido como a Revolta da Chibata. por Divulgação
1905 - O artigo de Albert Einstein que leva à fórmula da equivalência massa–energia, E = mc², é publicado por Divulgação
1900 - As pinturas de Claude Monet são apresentadas na galeria Durand-Ruel em Paris por Divulgação
1877 - Thomas Edison anuncia sua invenção do fonógrafo, uma máquina que pode gravar e tocar som por Divulgação
1783 - Jean-François Pilâtre de Rozier e François Laurent d'Arlandes, fazem o primeiro voo de balão de ar quente sem corda por Reprodução
235 - O Papa Antero sucede Ponciano como o 19 papa. É martirizado durante as perseguições do imperador Maximino Trácio por Reprodução
164 a.C. - Judas Macabeu restaura o Templo em Jerusalém. Este evento é comemorado todos os anos pelo festival de Chanucá por Divulgação
Ex-jogador espanhol Jesús Navas completa 40 anos por Divulgação
Atriz americana Jena Malone completa 41 anos por Divulgação
Cantor brasileiro Fábio Jr completa 72 anos por Reprodução
Ícone musical Alcione completa 78 anos por Reprodução | Redes Sociais
Atriz americana Goldie Hawn completa 80 anos por Divulgação
Artista surrealista belga René Magritte nasceu nesta data, em 1898. Ele morreu aos 68 anos, em 1967 por Divulgação
Escritor francês François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, nasceu nesta data, em 1694. Ele morreu aos 83 anos, em 1778 por Divulgação
Dia Mundial da Pesca por Freepik
1 de 21
O apresentador Gugu Liberato morreu nesta data, em 2019, aos 60 anos, em um acidente doméstico na Flórida por Divulgação/ Record TV

Cidade com feriado no dia 21 de novembro

ABDON BATISTA (SC)

AGUAS FRIAS (SC)

BOA VIAGEM (CE)

BOA VISTA DO CADEADO (RS)

BREJOES (BA)

CIDREIRA (RS)

COTIPORA (RS)

ENGENHO VELHO (RS)

IBIRACU (ES)

JAPOATA (SE)

LIMOEIRO (PE)

MANGUEIRINHA (PR)

NATAL (RN)

NAZARE PAULISTA (SP)

OLIVEIRA DOS BREJINHOS (BA)

PATU (RN)

PEDRA MOLE (SE)

PORTO CALVO (AL)

RIACHAO DO DANTAS (SE)

RONDINHA (RS)

SANTA CECILIA DO PAVAO (PR)

UPANEMA (RN)

VILA MARIA (RS)

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira) e o Dia da Proclamação da República (15/11). O ano ainda tem o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira), e o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).

Lista de feriados do ano:

Novembro

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11) - quinta-feira

Dezembro

Natal (25/12) - quinta-feira

