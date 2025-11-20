‘Bessias’: indicado para o STF foi citado em áudio de Lula e Dilma vazado na Lava Jato

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 19:28
Indicado nesta quinta-feira (20) pelo presidente Lula para a vaga do ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União Jorge Messias foi citado em uma ligação entre o atual mandatário e a então ocupante do cargo, Dilma Rousseff, em 2016.
O áudio foi vazado depois que o então juiz Sergio Moro, nas investigações da Operação Lava, derrubou o sigilo telefônico de Dilma com Lula, que foi interceptado pela Polícia Federal. Na conversa, Dilma discutia sobre o termo de posse para Lula assumir a Casa Civil. A má qualidade do áudio fez com que o nome do indicado ao STF, falado por Dilma, soasse como “Bessias”
Jorge Messias é indicado ao STF
Confira a conversa:
Dilma: Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel, para a gente ter ele, e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá?
Lula: Uhum, tá bom, tá bom.
Dilma: Só isso. Você espera aí que ele tá indo aí.
Lula: Tá bom, eu tô aqui, eu fico aguardando.
Dilma: Tá?
Lula: Tá bom.
Dilma: Tchau.
Lula: Tchau, querida.
Lula chegou a participar da posse na Casa Civil, um mês após a divulgação, em março de 2016, mas foi impedido após suspensão da nomeação no STF. O grampo foi considerado irregular meses depois pelo ministro Teori Zavascki, então relator da Lava Jato no Supremo, e o uso foi impedido como elemento probatóro. Anos depois, em 2021, o STF anulou condenações contra Lula na Lava Jato, reconhecendo que os processos deveriam ter tramitado em Brasília, e não na Vara Federal de Curitiba.
Aliado a governos petistas, na época da divulgação do aúdio, Jorge Messias ocupava o cargo de subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República. Ele também foi subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, Secretário de Regulação e Supervisão do Ministério da Saúde e Consultor Jurídico do Ministério da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Membro da Igreja Batista, Messias representa um elo de ligação entre o governo petista e o segmento evangélico, cujo eleitorado costuma ter resistência ao PT. Ele foi o único representante do governo presente na Marcha para Jesus, principal evento evangélico realizado no Brasil, que contou com a presença de lideranças direitistas, como como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)