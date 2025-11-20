Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Bessias’: indicado para o STF foi citado em áudio de Lula e Dilma vazado na Lava Jato

Conversa entre Lula e Dilma foi divulgada em investigações da operação Lava Jato

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 19:28

Jorge Messias
Jorge Messias Crédito: Agência Brasil

Indicado nesta quinta-feira (20) pelo presidente Lula para a vaga do ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União Jorge Messias foi citado em uma ligação entre o atual mandatário e a então ocupante do cargo, Dilma Rousseff, em 2016.

O áudio foi vazado depois que o então juiz Sergio Moro, nas investigações da Operação Lava, derrubou o sigilo telefônico de Dilma com Lula, que foi interceptado pela Polícia Federal. Na conversa, Dilma discutia sobre o termo de posse para Lula assumir a Casa Civil. A má qualidade do áudio fez com que o nome do indicado ao STF, falado por Dilma, soasse como “Bessias”

Jorge Messias é indicado ao STF

Advogado-geral da União, Jorge Messias foi indicado por Lula para o STF por Ricardo Stuckert
Messias assume vaga deixada pela aposentadoria de Luís Roberto Barroso por Marcelo Camargo/Agência Brasil
A indicação de Messias ainda depende de aprovação no Senado por Agência Brasil
Ele é procurador da Fazenda Nacional desde 2007, o que o coloca numa carreira longa na advocacia pública por Divulgação
Pernambucano, Messias se formou em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) por Agência Brasil
Ele também é visto como um homem de fé: a Assembleia de Deus de Madureira declarou apoio à sua indicação para o STF, elogiando seu caráter religioso por Divulgação
Envolvido em polêmica de áudio de Dilma em 2016, Jorge Messias ficou conhecido como “Bessias”, mas sempre negou participação em qualquer irregularidade por Renato Menezes/Ascom/AGU
1 de 7
Advogado-geral da União, Jorge Messias foi indicado por Lula para o STF por Ricardo Stuckert

Confira a conversa:

Dilma: Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel, para a gente ter ele, e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá?

Lula: Uhum, tá bom, tá bom.

Dilma: Só isso. Você espera aí que ele tá indo aí.

Lula: Tá bom, eu tô aqui, eu fico aguardando.

Dilma: Tá?

Lula: Tá bom.

Dilma: Tchau.

Lula: Tchau, querida.

Lula chegou a participar da posse na Casa Civil, um mês após a divulgação, em março de 2016, mas foi impedido após suspensão da nomeação no STF. O grampo foi considerado irregular meses depois pelo ministro Teori Zavascki, então relator da Lava Jato no Supremo, e o uso foi impedido como elemento probatóro. Anos depois, em 2021, o STF anulou condenações contra Lula na Lava Jato, reconhecendo que os processos deveriam ter tramitado em Brasília, e não na Vara Federal de Curitiba.

Aliado a governos petistas, na época da divulgação do aúdio, Jorge Messias ocupava o cargo de subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República. Ele também foi subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, Secretário de Regulação e Supervisão do Ministério da Saúde e Consultor Jurídico do Ministério da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Membro da Igreja Batista, Messias representa um elo de ligação entre o governo petista e o segmento evangélico, cujo eleitorado costuma ter resistência ao PT. Ele foi o único representante do governo presente na Marcha para Jesus, principal evento evangélico realizado no Brasil, que contou com a presença de lideranças direitistas, como como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Leia mais

Imagem - Quem é Jorge Messias, indicado por Lula para vaga de Barroso no STF

Quem é Jorge Messias, indicado por Lula para vaga de Barroso no STF

Imagem - Lula indica Jorge Messias, ministro da AGU, para vaga de Barroso no STF

Lula indica Jorge Messias, ministro da AGU, para vaga de Barroso no STF

Imagem - STF publica acórdão do julgamento dos recursos de Bolsonaro e demais réus

STF publica acórdão do julgamento dos recursos de Bolsonaro e demais réus

Tags:

Lula Stf

Mais recentes

Imagem - Vídeo mostra início de incêndio em pavilhão da COP30; treze pessoas foram hospitalizadas

Vídeo mostra início de incêndio em pavilhão da COP30; treze pessoas foram hospitalizadas
Imagem - Trump retira tarifa de 40% sobre café, carne e outros produtos do Brasil

Trump retira tarifa de 40% sobre café, carne e outros produtos do Brasil
Imagem - Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
01

Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Imagem - Libra, Escorpião e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (20 de novembro)
02

Libra, Escorpião e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (20 de novembro)

Imagem - Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação
03

Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Imagem - Neoenergia Coelba oferece 135 vagas em curso gratuito para formação de eletricistas; saiba como se inscrever
04

Neoenergia Coelba oferece 135 vagas em curso gratuito para formação de eletricistas; saiba como se inscrever