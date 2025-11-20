MUDANÇA NO SUPREMO

Lula indica Jorge Messias, ministro da AGU, para vaga de Barroso no STF

Advogado-geral da União era o preferido do presidente e agora enfrenta sabatina e a votação no Senado

Carol Neves

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 13:06

Chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A indicação de Jorge Messias como escolhido de Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF) foi confirmada nesta quinta-feira (20), segundo o Estadão. A escolha vem após a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso, que deixou o tribunal em 18 de outubro.

Mais cedo, Lula recebeu Messias no Palácio da Alvorada e assinou a indicação. Uma nota será divulgada em breve pela Secretária de Comunicação da Presidência confirmando a escolha.

A batalha política começa agora: embora nomeado pelo presidente, Messias só assume a vaga se for aprovado pelo Senado. O processo envolve uma sabatina extensa na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) - que costuma durar cerca de oito horas - e duas votações secretas. Na CCJ, um parecer precisa receber maioria simples. No plenário, o aval só vem com pelo menos 41 dos 81 senadores favoráveis. As duas etapas, geralmente, ocorrem no mesmo dia.

De acordo com a reportagem, parlamentares avaliam que essa será a etapa mais complicada para Messias, especialmente após as dificuldades enfrentadas por Paulo Gonet na sua recondução ao comando da Procuradoria-Geral da República, episódio que expôs a fragilidade da base governista na Casa.

Promessa do presidente

Antes mesmo da saída de Barroso, Messias já era o nome preferido de Lula para o STF. O advogado-geral chegou a ser cogitado para a vaga que acabou ocupada por Flávio Dino, e, segundo interlocutores, havia recebido a promessa presidencial de que seria indicado na próxima oportunidade. A expectativa, porém, era de que isso só aconteceria em um eventual novo mandato, até que Barroso optou por se aposentar mais cedo.