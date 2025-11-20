Lula indica Jorge Messias, ministro da AGU, para vaga de Barroso no STF

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 13:06
A indicação de Jorge Messias como escolhido de Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF) foi confirmada nesta quinta-feira (20), segundo o Estadão. A escolha vem após a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso, que deixou o tribunal em 18 de outubro.
Mais cedo, Lula recebeu Messias no Palácio da Alvorada e assinou a indicação. Uma nota será divulgada em breve pela Secretária de Comunicação da Presidência confirmando a escolha.
A batalha política começa agora: embora nomeado pelo presidente, Messias só assume a vaga se for aprovado pelo Senado. O processo envolve uma sabatina extensa na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) - que costuma durar cerca de oito horas - e duas votações secretas. Na CCJ, um parecer precisa receber maioria simples. No plenário, o aval só vem com pelo menos 41 dos 81 senadores favoráveis. As duas etapas, geralmente, ocorrem no mesmo dia.
Jorge Messias é indicado ao STF
De acordo com a reportagem, parlamentares avaliam que essa será a etapa mais complicada para Messias, especialmente após as dificuldades enfrentadas por Paulo Gonet na sua recondução ao comando da Procuradoria-Geral da República, episódio que expôs a fragilidade da base governista na Casa.
Promessa do presidente
Antes mesmo da saída de Barroso, Messias já era o nome preferido de Lula para o STF. O advogado-geral chegou a ser cogitado para a vaga que acabou ocupada por Flávio Dino, e, segundo interlocutores, havia recebido a promessa presidencial de que seria indicado na próxima oportunidade. A expectativa, porém, era de que isso só aconteceria em um eventual novo mandato, até que Barroso optou por se aposentar mais cedo.
Outro nome que circulava nas discussões era o do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Apesar de bem visto entre ministros do Supremo por sua articulação política, Lula prefere que ele se dedique à disputa pelo governo de Minas Gerais em 2026. Pacheco, por sua vez, afirmou que pretende se afastar da vida pública.