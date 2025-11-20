Acesse sua conta
Lula indica Jorge Messias, ministro da AGU, para vaga de Barroso no STF

Advogado-geral da União era o preferido do presidente e agora enfrenta sabatina e a votação no Senado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 13:06

Chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias
Chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A indicação de Jorge Messias como escolhido de Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF) foi confirmada nesta quinta-feira (20), segundo o Estadão. A escolha vem após a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso, que deixou o tribunal em 18 de outubro.

Mais cedo, Lula recebeu Messias no Palácio da Alvorada e assinou a indicação. Uma nota será divulgada em breve pela Secretária de Comunicação da Presidência confirmando a escolha. 

A batalha política começa agora: embora nomeado pelo presidente, Messias só assume a vaga se for aprovado pelo Senado. O processo envolve uma sabatina extensa na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) - que costuma durar cerca de oito horas - e duas votações secretas. Na CCJ, um parecer precisa receber maioria simples. No plenário, o aval só vem com pelo menos 41 dos 81 senadores favoráveis. As duas etapas, geralmente, ocorrem no mesmo dia.

Advogado-geral da União, Jorge Messias foi indicado por Lula para o STF por Ricardo Stuckert
Messias assume vaga deixada pela aposentadoria de Luís Roberto Barroso por Marcelo Camargo/Agência Brasil
A indicação de Messias ainda depende de aprovação no Senado por Agência Brasil
Ele é procurador da Fazenda Nacional desde 2007, o que o coloca numa carreira longa na advocacia pública por Divulgação
Pernambucano, Messias se formou em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) por Agência Brasil
Ele também é visto como um homem de fé: a Assembleia de Deus de Madureira declarou apoio à sua indicação para o STF, elogiando seu caráter religioso por Divulgação
Envolvido em polêmica de áudio de Dilma em 2016, Jorge Messias ficou conhecido como “Bessias”, mas sempre negou participação em qualquer irregularidade por Renato Menezes/Ascom/AGU
Advogado-geral da União, Jorge Messias foi indicado por Lula para o STF por Ricardo Stuckert

De acordo com a reportagem, parlamentares avaliam que essa será a etapa mais complicada para Messias, especialmente após as dificuldades enfrentadas por Paulo Gonet na sua recondução ao comando da Procuradoria-Geral da República, episódio que expôs a fragilidade da base governista na Casa.

Promessa do presidente

Antes mesmo da saída de Barroso, Messias já era o nome preferido de Lula para o STF. O advogado-geral chegou a ser cogitado para a vaga que acabou ocupada por Flávio Dino, e, segundo interlocutores, havia recebido a promessa presidencial de que seria indicado na próxima oportunidade. A expectativa, porém, era de que isso só aconteceria em um eventual novo mandato, até que Barroso optou por se aposentar mais cedo.

Outro nome que circulava nas discussões era o do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Apesar de bem visto entre ministros do Supremo por sua articulação política, Lula prefere que ele se dedique à disputa pelo governo de Minas Gerais em 2026. Pacheco, por sua vez, afirmou que pretende se afastar da vida pública.

