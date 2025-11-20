Incêndio de grandes proporções atinge pavilhão da COP30

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 14:48
Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde desta quinta-feira (20) um dos pavilhões onde ocorre a COP 30, em Belém, no Pará.
As chamas atingiram a zona azul, espaço onde se reúnem negociadores e ministros. Ainda não se sabe se há feridos. A causa do incêndio também não foi informada.
Incêndio atingiu pavilhão da COP30
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande correria e fortes chamas dentro do local.