CONFERÊNCIA DO CLIMA

Incêndio de grandes proporções atinge pavilhão da COP30

Chamas começaram por volta das 14h desta quinta-feira (20)

Yan Inácio

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 14:48

Chamas atingiram zona onde negocia Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde desta quinta-feira (20) um dos pavilhões onde ocorre a COP 30, em Belém, no Pará.

As chamas atingiram a zona azul, espaço onde se reúnem negociadores e ministros. Ainda não se sabe se há feridos. A causa do incêndio também não foi informada.

Incêndio atingiu pavilhão da COP30 1 de 5