Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Incêndio de grandes proporções atinge pavilhão da COP30

Chamas começaram por volta das 14h desta quinta-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 14:48

Chamas atingiram zona onde negocia
Chamas atingiram zona onde negocia Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde desta quinta-feira (20) um dos pavilhões onde ocorre a COP 30, em Belém, no Pará.

As chamas atingiram a zona azul, espaço onde se reúnem negociadores e ministros. Ainda não se sabe se há feridos. A causa do incêndio também não foi informada.

Incêndio atingiu pavilhão da COP30

Incêndio atingiu pavilhão da COP30 por Reprodução/Redes sociais
Incêndio atingiu pavilhão da COP30 por Reprodução/Redes sociais
Incêndio atingiu pavilhão da COP30 por Reprodução/Redes sociais
Incêndios atingiram pavilhão da COP30 por Reprodução/Redes sociais
Incêndio atingiu pavilhão da COP30 por Reprodução/Redes sociais
1 de 5
Incêndio atingiu pavilhão da COP30 por Reprodução/Redes sociais

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande correria e fortes chamas dentro do local.

Leia mais

Imagem - Cerrado e COP30: veja como esses assuntos podem aparecer nas provas

Cerrado e COP30: veja como esses assuntos podem aparecer nas provas

Imagem - Caos: 1º dia da COP30 tem pavilhões sem energia, pontos de alagamentos e água escorrendo pelas paredes

Caos: 1º dia da COP30 tem pavilhões sem energia, pontos de alagamentos e água escorrendo pelas paredes

Imagem - COP30: Gilberto Gil convoca brasileiros para reflorestamento pelas redes sociais

COP30: Gilberto Gil convoca brasileiros para reflorestamento pelas redes sociais

Mais recentes

Imagem - Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação
Imagem - Quem é Jorge Messias, indicado por Lula para vaga de Barroso no STF

Quem é Jorge Messias, indicado por Lula para vaga de Barroso no STF
Imagem - Lula indica Jorge Messias, ministro da AGU, para vaga de Barroso no STF

Lula indica Jorge Messias, ministro da AGU, para vaga de Barroso no STF

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
01

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (20 de novembro) traz resposta direta pra 3 signos: a dúvida que te aflige tem uma resposta, e ela é sim
02

Anjo da Guarda desta quinta-feira (20 de novembro) traz resposta direta pra 3 signos: a dúvida que te aflige tem uma resposta, e ela é sim

Imagem - Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
03

Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Imagem - Assassina usou peruca para se disfarçar e esperou 40 minutos matar personal trainer em frente a academia
04

Assassina usou peruca para se disfarçar e esperou 40 minutos matar personal trainer em frente a academia