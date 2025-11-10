Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:46
No momento em que todas as atenções estão voltadas para Belém, no Pará, onde governantes do mundo inteiro, diplomatas, cientistas, membros da sociedade civil e diversas entidades privadas debatem e buscam soluções para a crise climática causada pelo homem, o mau tempo provocou caos. O primeiro dia da COP30 foi marcado pelas fortes chuvas que caíram na cidade, que provocou alagamentos, fez água escorrer pelas paredes e faltar energia elétrica em pavilhões do evento. o evento será encerrado no dia 21 de novembro.
Já nas primeiras horas da COP30, alguns pavilhões da Blue Zone, área destinada exclusivamente a pessoas credenciadas na COP30, ficaram sem energia elétrica. Uma fonte contou ao Portal Terra que o espaço destinado à ciência está sem luz desde a abertura. “Tudo muito bagunçado e não nos explicaram porque nosso pavilhão está sem energia. Tem outros ao nosso redor que estão funcionando, é muito frustrante”, desabafou.
A chuva que caiu na tarde desta segunda-feira (10) durou cerca de 20 minutos, mas o tempo foi suficiente para causar muitos transtornos. Áreas externas do Parque da Cidade, onde é realizada a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 ficaram alagadas. Na Avenida Júlio César, um dos principais acessos à Blue Zone, o acúmulo de água cobriu calçadas e obrigou participantes a tirar os sapatos e seguir com eles nas mãos.
No trajeto de ônibus que liga a Zona Azul à Zona Verde, as ruas do entorno estavam tomadas pela água, e os pontos de alagamento dificultavam a circulação de veículos e pedestres. Em meio à forte chuva e ao trânsito intenso entre as duas zonas, painelistas que tinham horário marcado para sua participação se desesperaram. desceram do ônibus ainda com a água na altura dos tornozelos para tentar seguir a pé até a Zona Verde. Dentro do evento, os efeitos da chuva também visíveis. A água chegou a escorrer pelas paredes em alguns pontos da Blue Zone durante a tarde.