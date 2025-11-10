MEIO AMBIENTE

Caos: 1º dia da COP30 tem pavilhões sem energia, pontos de alagamentos e água escorrendo pelas paredes

Ruas do entorno do local onde ocorre a conferência estavam tomadas pela água, e os pontos de alagamento dificultavam a circulação de veículos e pedestres

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:46

Caos: 1º dia de COP30 tem pavilhões sem energia, chuva forte e água escorrendo pelas paredes Crédito: Reprodução

No momento em que todas as atenções estão voltadas para Belém, no Pará, onde governantes do mundo inteiro, diplomatas, cientistas, membros da sociedade civil e diversas entidades privadas debatem e buscam soluções para a crise climática causada pelo homem, o mau tempo provocou caos. O primeiro dia da COP30 foi marcado pelas fortes chuvas que caíram na cidade, que provocou alagamentos, fez água escorrer pelas paredes e faltar energia elétrica em pavilhões do evento. o evento será encerrado no dia 21 de novembro.

Já nas primeiras horas da COP30, alguns pavilhões da Blue Zone, área destinada exclusivamente a pessoas credenciadas na COP30, ficaram sem energia elétrica. Uma fonte contou ao Portal Terra que o espaço destinado à ciência está sem luz desde a abertura. “Tudo muito bagunçado e não nos explicaram porque nosso pavilhão está sem energia. Tem outros ao nosso redor que estão funcionando, é muito frustrante”, desabafou.

A chuva que caiu na tarde desta segunda-feira (10) durou cerca de 20 minutos, mas o tempo foi suficiente para causar muitos transtornos. Áreas externas do Parque da Cidade, onde é realizada a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 ficaram alagadas. Na Avenida Júlio César, um dos principais acessos à Blue Zone, o acúmulo de água cobriu calçadas e obrigou participantes a tirar os sapatos e seguir com eles nas mãos.