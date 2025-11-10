Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caos: 1º dia da COP30 tem pavilhões sem energia, pontos de alagamentos e água escorrendo pelas paredes

Ruas do entorno do local onde ocorre a conferência estavam tomadas pela água, e os pontos de alagamento dificultavam a circulação de veículos e pedestres

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:46

Caos: 1º dia de COP30 tem pavilhões sem energia, chuva forte e água escorrendo pelas paredes
Caos: 1º dia de COP30 tem pavilhões sem energia, chuva forte e água escorrendo pelas paredes Crédito: Reprodução

No momento em que todas as atenções estão voltadas para Belém, no Pará, onde governantes do mundo inteiro, diplomatas, cientistas, membros da sociedade civil e diversas entidades privadas debatem e buscam soluções para a crise climática causada pelo homem, o mau tempo provocou caos. O primeiro dia da COP30 foi marcado pelas fortes chuvas que caíram na cidade, que provocou alagamentos, fez água escorrer pelas paredes e faltar energia elétrica em pavilhões do evento. o evento será encerrado no dia 21 de novembro.

Já nas primeiras horas da COP30, alguns pavilhões da Blue Zone, área destinada exclusivamente a pessoas credenciadas na COP30, ficaram sem energia elétrica. Uma fonte contou ao Portal Terra que o espaço destinado à ciência está sem luz desde a abertura. “Tudo muito bagunçado e não nos explicaram porque nosso pavilhão está sem energia. Tem outros ao nosso redor que estão funcionando, é muito frustrante”, desabafou.

A chuva que caiu na tarde desta segunda-feira (10) durou cerca de 20 minutos, mas o tempo foi suficiente para causar muitos transtornos. Áreas externas do Parque da Cidade, onde é realizada a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 ficaram alagadas. Na Avenida Júlio César, um dos principais acessos à Blue Zone, o acúmulo de água cobriu calçadas e obrigou participantes a tirar os sapatos e seguir com eles nas mãos.

No trajeto de ônibus que liga a Zona Azul à Zona Verde, as ruas do entorno estavam tomadas pela água, e os pontos de alagamento dificultavam a circulação de veículos e pedestres. Em meio à forte chuva e ao trânsito intenso entre as duas zonas, painelistas que tinham horário marcado para sua participação se desesperaram. desceram do ônibus ainda com a água na altura dos tornozelos para tentar seguir a pé até a Zona Verde. Dentro do evento, os efeitos da chuva também visíveis. A água chegou a escorrer pelas paredes em alguns pontos da Blue Zone durante a tarde.

Mais recentes

Imagem - COP30: Gilberto Gil convoca brasileiros para reflorestamento pelas redes sociais

COP30: Gilberto Gil convoca brasileiros para reflorestamento pelas redes sociais
Imagem - Anvisa proíbe marca de whey, e produto será recolhido do mercado

Anvisa proíbe marca de whey, e produto será recolhido do mercado
Imagem - Resultado da Lotomania 2847, desta segunda-feira (10)

Resultado da Lotomania 2847, desta segunda-feira (10)

MAIS LIDAS

Imagem - Jovem de 18 anos é estuprada por motociclista de app em viagem em Salvador
01

Jovem de 18 anos é estuprada por motociclista de app em viagem em Salvador

Imagem - 5 signos vão brilhar e entram em uma das melhores semanas do ano a partir de hoje (10 de novembro)
02

5 signos vão brilhar e entram em uma das melhores semanas do ano a partir de hoje (10 de novembro)

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
03

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina

Imagem - Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira
04

Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira