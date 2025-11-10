Acesse sua conta
Suzane von Richthofen celebra alta nas vendas após sucesso de Tremembé: 'Gratidão'

Ela trabalha com a confecção de artesanato e chinelos decorados com correntes, pingentes e outros adereços.

  Elaine Sanoli
  Fernanda Varela

  • Elaine Sanoli

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 21:36

Suzane von Rochthofen celebra alta nas vendas após sucesso de Tremembé
Suzane von Richthofen celebra alta nas vendas após sucesso de Tremembé Crédito: Reprodução

Com o sucesso estrondoso de Tremembé, série da Prime Video que revisita os crimes cometidos pelos detentos presos no presídio conhecido como ‘Prisão dos Famosos’, Suzane von Richthofen voltou às redes sociais neste domingo (9) para agradecer o apoio do público que tem acompanhado as publicações sobre seus produtos. Ela trabalha com a confecção de chinelos decorados com correntes, pingentes e outros adereços.

Na publicação em seu perfil profissional, Suzane agradeceu ao público pela grande procura. O perfil já ultrapassou a marca de 130 mil seguidores. “Gratidão imensa a todos que estão mandando mensagem no WhatsApp! O carinho e a procura têm sido tão grandes que eu ainda não consegui responder todo mundo – mas podem ter certeza: todas as mensagens serão respondidas”, escreveu.

“Sou eu mesma quem cuida de cada atendimento, com todo amor e atenção, por isso às vezes posso demorar um pouquinho. Obrigada de coração pela paciência, pela compreensão e por estarem comigo”, acrescentou.

O perfil é voltado à divulgação dos produtos desde 2023, e a imagem de Suzane costuma aparecer com frequência nas publicações.

Tremembé: imagens de Suzane Von Richthofen e namorado pastor voltam a circular na web

Suzane foi condenada em 2006 pelo assassinato dos pais, Marísia e Manfred von Richthofen, crime que ocorreu em 2002. Hoje, ela mora no interior de São Paulo com o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, e o filho do casal, de um ano de idade.

Desde dezembro de 2023, quando deixou o presídio de Tremembé e passou ao regime aberto, Suzane não usa mais o sobrenome von Richthofen. Ao formalizar união estável com o marido, mudou o nome para Suzane Louise Magnani Muniz, adotando o sobrenome da avó materna e o do companheiro, numa tentativa de se desvincular do passado.

Tags:

Tremembé Suzane von Richthofen

