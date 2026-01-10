SORTEIO

Mega-Sena: veja quais são suas chances de ficar milionário com aposta de 9 números

Aposta mínima é de seis números, enquanto a máxima permite a escolha de até 20 dezenas

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 04:00

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Em três dias da semana, o brasileiro tem a chance de faturar prêmios milionários com os sorteios da loteria Mega-Sena. As dezenas são sorteadas às terças, quintas e aos sábados, a partir das 21h. A aposta mínima é de seis números, enquanto a máxima permite a escolha de até 20 dezenas.

O jogo consiste em acertar os seis números sorteados. Quanto mais números forem assinalados no volante, maiores são as chances de ganhar, conforme indicam os cálculos de probabilidade. Segundo a Caixa Econômica Federal, ao apostar nove números, o jogador paga R$ 504,00 e tem chance de 1 em 312 de acertar a quadra, ou seja, quatro dezenas.

Para a quina, com cinco números acertados, a probabilidade é de 1 em 7.791. Já para o prêmio principal, com o acerto das seis dezenas, as chances são de 1 em 595.998.

Vencedores da Mega-Sena 1 de 5

Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.