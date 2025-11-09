Acesse sua conta
Tremembé: imagens de Suzane Von Richthofen e namorado pastor voltam a circular na web

Cena foi gravada em 2016

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 15:34

Suzane von Richthofen e Rogério Olberg
Suzane von Richthofen e Rogério Olberg Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um vídeo publicado neste sábado (8) pelo escritor do livro que inspirou a série Tremembé, Ulisses Campbell, traz imagens de Suzane von Richthofen com o namorado, o pastor evangélico Rogério Olberg. O vídeo ganhou espaço nas redes sociais após o sucesso estrondoso da produção lançada pelo Prime Video no último dia 31 de outubro.

De acordo com o autor, a cena foi gravada em 2016, ocasião em que Suzane havia deixado o presídio para uma saída temporária e retornava à Penitenciária Feminina. Ao lado de Suzane e Rogério, aparecem duas de suas assessoras.

Suzane von Richthofen e namorado

Suzane von Richthofen e Rogério Olberg por Reprodução/ Redes sociais
Suzane von Richthofen e Rogério Olberg por Reprodução/ Redes sociais
Suzane von Richthofen e Rogério Olberg por Reprodução/ Redes sociais
Suzane von Richthofen e Rogério Olberg por Reprodução/ Redes sociais
Suzane von Richthofen e Rogério Olberg por Reprodução/ Redes sociais
Ullisses Campbell no cenário da série Tremembé e Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane deu resposta poética sobre motivação para morte dos pais por Reprodução
Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane von Richthofen em 'Tremembé' por Reprodução
Marina Ruy Barbosa passou por caracterização para viver Suzane por Reprodução | Instagram
Marisia von Richthofen e Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
1 de 11
Suzane von Richthofen e Rogério Olberg por Reprodução/ Redes sociais

“Repare como ela domina o ambiente diante das câmeras. Com experiência, em nenhum momento quebra a quarta parede. E ainda faz um sinal discreto para que as assessoras se afastem, deixando por alguns segundos apenas ela e Rogério no enquadramento”, escreveu Ulisses.

Nas imagens, os quatro aparecem saindo de um carro preto. Suzane e Rogério caminham de mãos dadas enquanto são acompanhados por um fotógrafo que, segundo Ulisses, seria da revista Veja.

Desde que a série foi lançada, todo o universo de Tremembé, conhecida como “prisão dos famosos”, vem sendo resgatado e ganhando repercussão nas redes sociais.

