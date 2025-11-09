PRISÃO

Tremembé: imagens de Suzane Von Richthofen e namorado pastor voltam a circular na web

Cena foi gravada em 2016

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 15:34

Suzane von Richthofen e Rogério Olberg Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um vídeo publicado neste sábado (8) pelo escritor do livro que inspirou a série Tremembé, Ulisses Campbell, traz imagens de Suzane von Richthofen com o namorado, o pastor evangélico Rogério Olberg. O vídeo ganhou espaço nas redes sociais após o sucesso estrondoso da produção lançada pelo Prime Video no último dia 31 de outubro.

De acordo com o autor, a cena foi gravada em 2016, ocasião em que Suzane havia deixado o presídio para uma saída temporária e retornava à Penitenciária Feminina. Ao lado de Suzane e Rogério, aparecem duas de suas assessoras.

Suzane von Richthofen e namorado 1 de 11

“Repare como ela domina o ambiente diante das câmeras. Com experiência, em nenhum momento quebra a quarta parede. E ainda faz um sinal discreto para que as assessoras se afastem, deixando por alguns segundos apenas ela e Rogério no enquadramento”, escreveu Ulisses.

Nas imagens, os quatro aparecem saindo de um carro preto. Suzane e Rogério caminham de mãos dadas enquanto são acompanhados por um fotógrafo que, segundo Ulisses, seria da revista Veja.