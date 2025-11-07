Tremembé: autor de livro nega romance gay de Cravinhos e diz que foi 'liberdade criativa'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 22:40
O debate sobre o relacionamento entre Cristian Cravinhos e o detento Duda ganhou novos contornos. Após a repercussão da situação nas redes sociais, com direito à exposição de cartinha de amor e da calcinha que teria sido utilizada em encontro no presidio, o escritor do livro Diário de Tremembé – O Presídio dos Famosos, Acir Filló, resolveu expor a sua análise sobre a relação retratada na série da Prime Video. Ele afirmou que acredita que, na verdade, Cravinhos não se relacionou com nenhum homem enquanto esteve preso em Tremembé.
“Convivi com o Cristian por aproximadamente três anos, participei com ele de atividades como teatro, café literário, igreja e até dei aula de oratória. Nunca vi o Cristian se envolver com absolutamente nenhum homem. Nunca ouvi comentários ou relatos de relação homossexual dele no presídio”, disse o autor em entrevista ao Metrópoles, parceiro do CORREIO.
Cristian Cravinhos
Filló explicou que conheceu inclusive a esposa e a família de Cravinhos durante as visitas que fez durante a pesquisa para a escrita da obra. Para ele, o romance mostrado na série Tremembé, inspirada no livro do jornalista Ulisses Campbell, foi apenas uma escolha fruto da liberdade criativa do roteirista, que também é Ulisses.
“Acredito que foi uma liberdade artística, uma liberdade criativa. O retrato não ficou fiel nesse ponto específico, mas o restante é bem próximo do que de fato acontecia lá”, finalizou.
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen
Nas redes sociais, a declaração do escritor foi questionada por fãs e entusiastas da série. "Tá certo kkkk o autor só errou isso o restou tá igual kkkk fala sério", ironizou um internauta. "Já foi provado que era verdade , o Ulisses cita o caso ser verídico sim e fora o que essa Yag ganharia falando que namorou um homicida? Por favor né", escreveu outro. "Claro que foi real. Incomodou o alecrim dourado e agora quer mudar o enredo", defendeu um terceiro.