Tremembé: autor de livro nega romance gay de Cravinhos e diz que foi 'liberdade criativa'

Acir Filló garante que conheceu de perto o ex-detento e afirma que a situação retratada na série não aconteceu na realidade

Elis Freire

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 22:40

O debate sobre o relacionamento entre Cristian Cravinhos e o detento Duda ganhou novos contornos. Após a repercussão da situação nas redes sociais, com direito à exposição de cartinha de amor e da calcinha que teria sido utilizada em encontro no presidio, o escritor do livro Diário de Tremembé – O Presídio dos Famosos, Acir Filló, resolveu expor a sua análise sobre a relação retratada na série da Prime Video. Ele afirmou que acredita que, na verdade, Cravinhos não se relacionou com nenhum homem enquanto esteve preso em Tremembé.

“Convivi com o Cristian por aproximadamente três anos, participei com ele de atividades como teatro, café literário, igreja e até dei aula de oratória. Nunca vi o Cristian se envolver com absolutamente nenhum homem. Nunca ouvi comentários ou relatos de relação homossexual dele no presídio”, disse o autor em entrevista ao Metrópoles, parceiro do CORREIO.

Filló explicou que conheceu inclusive a esposa e a família de Cravinhos durante as visitas que fez durante a pesquisa para a escrita da obra. Para ele, o romance mostrado na série Tremembé, inspirada no livro do jornalista Ulisses Campbell, foi apenas uma escolha fruto da liberdade criativa do roteirista, que também é Ulisses.

“Acredito que foi uma liberdade artística, uma liberdade criativa. O retrato não ficou fiel nesse ponto específico, mas o restante é bem próximo do que de fato acontecia lá”, finalizou.

