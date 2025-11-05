Acesse sua conta
Cristian Cravinhos se revolta após ter affair com Duda exposto em Tremembé: 'Cada um acredita no que quiser'

Ex-cunhado de Suzane von Richthofen disparou nas redes sociais e disse que 'não vai dar engajamento para ninguém'

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 12:42

Crédito: Reprodução

Cristian Cravinhos se revoltou nas redes sociais após ter o affair com um presidiário, conhecido como Duda, exposto. O romance veio à tona com o sucesso da série Tremembé, que estreou no Prime Video na semana passada. O ex-cunhado de Suzane von Richthofen rasgou o verbo nos Stories do Instagram ao ser cobrado por seguidores para se defender.

“Primeiramente, obrigado pela galera que está dando uma força no Instagram, pessoal que me segue. Obrigado pela força, vocês são sem palavras. Vocês sabem quem eu sou, e isso é o mais importante de tudo”, começou Cravinhos.

Em seguida, ele declarou que não pretende se justificar sobre o assunto, e afirmou que não deve satisfações. "Tem muita gente me perguntando 'por que você não se defende?'. Eu não vou me defender de nada. Não devo nada para ninguém. Não vou dar engajamento para ninguém. Porra de Duda. Cada um acredita no que quiser".

Cravinhos finalizou criticando a atenção dada pelo público ao affair. "O Brasil está caindo e vocês preocupados com essa porra desse caso que já tinha sido esquecido há muito tempo. Vocês definem como que é o nosso país, quais os valores reais que nós temos que ter".

Criminosos que aparecem na série Tremembé

Série Prime Video Tremembé Suzane von Richthofen Daniel Cravinhos Cristian Cravinhos

