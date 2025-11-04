Acesse sua conta
VEJA a calcinha usada por Cristian Cravinhos em Tremembé e carta romântica escrita para Duda

Jornalista Ulisses Campbell divulgou fotos nas redes sociais

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 10:58

Cristian Cravinhos
Cristian Cravinhos Crédito: Reprodução

A polêmica em torno da série Tremembé, que estreou no Prime Video na semana passada, ganhou mais um capítulo. Um dos prisioneiros retratados no seriado, Cristian Cravinhos detonou a produção e disse que há "muita mentira" envolvida. Mas o autor Ulisses Campbell divulgou provas de um dos momentos mais emblemáticos da atração.

Cristian, que foi condenado junto com o irmão Daniel e com Suzane von Richthofen pelo assassinato dos pais dela, em 2002, apareceu revoltado por ter sido mostrado como um homem que usa calcinha. Ele também respondeu seguidores que comentaram a publicação e escreveu que "tudo é feito pelo ibope". Pouco depois, bloqueou os comentários no Instagram.

Cristian Cravinhos

Calcinha usada por Cristian Cravinhos no presídio por Reprodução/Instagram @ullissescampbell
Carta romântica escrita por Cristian Cravinhos para Duda por Reprodução/Instagram @ullissescampbell
Carta romântica escrita por Cristian Cravinhos para Duda por Reprodução/Instagram @ullissescampbell
1 de 3
Calcinha usada por Cristian Cravinhos no presídio por Reprodução/Instagram @ullissescampbell

Ulisses respondeu às alegações e comprovou a veracidade da informação. Ele divulgou em suas redes sociais nesta terça-feira (4) uma imagem da famosa calcinha preta que teria sido usada por Cristian no presídio, assim como uma carta romântica supostamente escrita por Cravinhos para "Duda". Na série, o personagem recebeu o apelido de "Lua".

"No jornalismo, um testemunho gravado não basta para publicar uma história, sobretudo quando ela é controversa. Muitas vezes é necessário apresentar provas materiais", escreveu Ulisses.

Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen

Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
1 de 12
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais

Cristian Cravinhos foi condenado por participar do assassinato do casal von Richthofen, com pena de 38 anos e seis meses de reclusão. Em 2017, chegou a progredir para o regime aberto, mas perdeu o benefício ao tentar subornar policiais após ser acusado de agredir uma mulher, em Sorocaba, no ano seguinte. Por esse segundo caso, ele foi condenado a quatro anos e oito meses de prisão. Ele foi solto em março deste ano.

A série Tremembé é baseada em dois livros: "Suzane: Assassina e Manipuladora" (2020) e "Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido" (2021), ambos do jornalista Ulisses Campbell. Na produção, Cristian é interpretado pelo ator Kelner Macêdo.

