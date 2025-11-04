Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tremembé: Elize Matsunaga acredita que marido assassinado e esquartejado a perdoou: 'Peço por ele nas minhas orações'

Crime voltou à tona com a estreia da série Tremembé, do Prime Video

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09:03

Elize Matsunaga e o empresário Marcos Kitano
Elize Matsunaga e o empresário Marcos Kitano Crédito: Reprodução

O nome de Elize Matsunaga voltou à tona com a estreia da série Tremembé, do Prime Video. A produção mostra a rotina dos detentos no Complexo Penitenciário de Tremembé, também conhecido como o "presídio dos famosos". Entre eles, a técnica em enfermagem, que foi condenada a 19 anos e 11 meses por assassinar o marido, Marcos Kitano Matsunaga, que era diretor executivo da Yoki, e esquartejar o corpo.

Com a repercussão da série, voltou a circular nas redes sociais um vídeo de Elize agradecendo pelas 'pessoas que a apoiaram'. Na mesma publicação, ela diz acreditar que Marcos já a perdoou. O crime foi cometido em 2012 em São Paulo.

Elize Matsunaga e o empresário Marcos Kitano

Elize Matsunaga e o empresário Marcos Kitano por Reprodução
Elize Matsunaga e o empresário Marcos Kitano por Reprodução
Elize Matsunaga e o empresário Marcos Kitano por Reprodução
Elize Matsunaga e as malas usadas para carregar partes do corpo do marido por Reprodução
Elize Matsunaga por Reprodução
Elize Matsunaga por Divulgação
Elize Matsunaga por Netflix/Divulgação
1 de 7
Elize Matsunaga e o empresário Marcos Kitano por Reprodução

"Estou muito, muito feliz mesmo de ter vencido essa etapa, sei que teremos outras, uma nova etapa agora. Mas estou muito feliz por ter vencido, pelas pessoas que me apoiaram, pelas pessoas que compreenderam. Infelizmente não posso consertar o que passou, o que eu cometi, estou tendo uma segunda chance. Eu acredito na espiritualidade e acredito que ele [Marcos] já tenha me perdoado e peço por ele nas minhas orações", diz Elize.

O vídeo, porém, não tem relação direta com o seriado do Prime Video. O conteúdo foi gravado em maio de 2022 e divulgado pela defesa de Elize logo após ela ter a liberdade condicional concedida pela Justiça de São Paulo. Ela aparece nas imagens ao lado do advogado Luciano Santoro.

Criminosos que aparecem na série Tremembé

Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002 por Divulgação/Prime Video
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
1 de 11
Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002 por Divulgação/Prime Video

A série Tremembé é baseada em dois livros: "Suzane: Assassina e Manipuladora" (2020) e "Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido" (2021), ambos do jornalista Ulisses Campbell. 

Elize deixou a penitenciária feminina de Tremembé, em 2022, após progredir para o regime aberto. Na ocasião, ela havia completado dez anos na prisão. Desde então, ela vive em Franca, no interior de São Paulo, sob as condições do regime aberto: deve manter endereço fixo, trabalhar e não deixar a cidade sem autorização judicial.

Ex-presos de Tremembé vivem no interior de São Paulo

Suzane von Richthofen por Reprodução
Sandrão por Reprodução
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Elize Matsunaga por Netflix/Divulgação
Anna Jatobá por Reprodução
Alexandre Nardoni por Reprodução
1 de 6
Suzane von Richthofen por Reprodução

Nos primeiros meses em liberdade, ela chegou a trabalhar como motorista de aplicativo, mas deixou o serviço após críticas públicas e passou a costurar roupas e acessórios para animais de estimação.

Leia mais

Imagem - Elize Matsunaga, que matou e esquartejou o marido, faz sucesso como motorista de aplicativo com nota 4.8

Elize Matsunaga, que matou e esquartejou o marido, faz sucesso como motorista de aplicativo com nota 4.8

Imagem - Tremembé: Elize Matsunaga ficou com valor milionário mesmo após matar o marido; veja quanto ela recebeu

Tremembé: Elize Matsunaga ficou com valor milionário mesmo após matar o marido; veja quanto ela recebeu

Imagem - Tremembé: Atriz que viveu Elize Matsunaga fez aulas com açougueiro pra aprender a esquartejar

Tremembé: Atriz que viveu Elize Matsunaga fez aulas com açougueiro pra aprender a esquartejar

Tags:

Crime Série Prime Video Esquartejamento Tremembé Assassinato Elize Matsunaga Marcos Kitano Marcos Matsunaga

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada