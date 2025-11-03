Acesse sua conta
Elize Matsunaga, que matou e esquartejou o marido, faz sucesso como motorista de aplicativo com nota 4.8

Por estar em liberdade condicional, Elize precisa se sustentar financeiramente

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:46

Elize Matsunaga e Marcos Matsunaga
Elize Matsunaga e Marcos Matsunaga Crédito: Reprodução (Divulgação/Arquivo Pessoal)

Elize Matsunaga, condenada em 2012 por ter matado e esquartejado o esposo herdeiro da Yoki, Marcos Matsunaga, chamou atenção após ser retratada em “Tremembé”, nova série do Prime Video, que tem gerado repercussão nas redes sociais. Além disso, começou a circular a notícia de que Elize chegou a trabalhar como motorista de aplicativo em Franca, interior de São Paulo. A informação foi divulgada no livro “Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido”, do jornalista Ulisses Campbell.

A plataforma TaxiMaxim chegou a confirmar a informação de registro no aplicativo, de acordo com o jornal CNN. A empresa afirmou que exige Carteira Nacional de Habilitação, veículo em bom estado e documentos em dia e que o motorista tenha mais de 18 anos, e Elize cumpre todos os requisitos.

Segundo o biógrafo Ulisses Campbell, ela aparece com o nome Elize Araújo Giacomini, nome de solteira, e tem avaliação 4,80; em uma escala de até 5. Embora a empresa do aplicativo confirme que Elize não tem reclamações, ainda não há informação pública se Elize continua ativa na plataforma.

Elize se encontrava em liberdade condicional, e por isso, era responsável por se sustentar financeiramente, e tem apostado em outras alternativas de conseguir dinheiro.

