Privilégios, luxos e segurança: por que os criminosos famosos ficam presos em Tremembé?

Penitenciária do interior de São Paulo virou símbolo dos crimes de maior repercussão no país

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15:00

Suzane, Sandrão e Elize
Suzane, Sandrão e Elize Crédito: Reprodução

A cidade de Tremembé, no interior de São Paulo, abriga um dos complexos prisionais mais conhecidos do Brasil. O nome da cidade se tornou sinônimo de “presídio dos famosos” por concentrar condenados envolvidos em crimes de grande repercussão, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Alexandre Nardoni. A fama, alimentada pela mídia e por produções audiovisuais, transformou Tremembé em um símbolo da criminalidade de alto impacto no país.

Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002
Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002 por Divulgação/Prime Video

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP-SP), o Complexo Penitenciário de Tremembé foi escolhido para abrigar presos de “alta visibilidade” por reunir condições de segurança e isolamento que reduzem o risco de agressões, fugas e conflitos internos. A medida busca preservar a integridade física de pessoas envolvidas em casos que despertaram comoção nacional.

