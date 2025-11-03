TREMEMBÉ

Preso, deslocado e incomodado com 'colegas' da cadeia: como está a vida do jogador Robinho em Tremembé

Ex-jogador da seleção brasileira cumpre pena de nove anos e tenta transferência do presídio

Fernanda Varela

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 08:52

Preso em Tremembé, Robinho falou pela primeira vez sobre vida na prisão Crédito: Reprodução/Conselho da Comunidade de Taubaté

O ex-jogador Robinho, de 41 anos, cumpre pena de nove anos em regime fechado na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, a P2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Condenado pela Justiça italiana por estupro coletivo ocorrido em 2013, o ex-atacante da seleção brasileira e ídolo do Santos está preso desde 21 de março de 2024, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologar a sentença estrangeira e autorizar o cumprimento da pena no Brasil.

De acordo com informações do G1 e da Agência Brasil, Robinho leva uma rotina discreta no presídio e não recebe qualquer tipo de privilégio. Ele divide o pavilhão com outros detentos do regime fechado e participa de atividades internas, como trabalho e leitura. Tremembé é conhecida por abrigar condenados de grande repercussão, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Gil Rugai, o que costuma atrair a atenção da imprensa e gerar curiosidade dentro da unidade.

O ex-jogador vem enfrentando dificuldades de adaptação, especialmente por causa das "fofocas e da convivência com outros presos famosos", algo que ele considera desgastante. Fontes próximas à defesa afirmam que Robinho prefere manter-se isolado e evita se envolver em conversas ou disputas internas.

Em outubro de 2025, sua defesa protocolou um pedido de transferência para outra unidade prisional, alegando razões de segurança e bem-estar psicológico. O caso está em análise pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e até o momento não houve decisão sobre o destino solicitado.

Robinho cumpre o segundo ano da pena de nove anos imposta pela Justiça italiana e segue sob vigilância da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP-SP). A expectativa da defesa é que ele possa, futuramente, obter benefícios legais previstos para presos em regime fechado, como a progressão de regime, desde que mantenha bom comportamento.