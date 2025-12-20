ASTROLOGIA

Universo traz alerta: Dia pede ajustes e encerramento de ciclos de alguns signos antes de 2026 (20 de dezembro)

Véspera de mudança astrológica favorece organização emocional, decisões práticas e encerramentos necessários

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 08:00

Este sábado (20) funciona como uma espécie de “faxina energética” antes do Solstício. É aquele dia em que a vida pede menos pressa e mais atenção aos detalhes.

Nada de começar algo grande agora, o convite é finalizar, ajustar e colocar ordem onde anda bagunçado.

Muitos signos sentem a necessidade de cuidar da casa, do corpo ou das emoções. Conversas pendentes tendem a vir à tona, principalmente em ambientes familiares.

Não é um dia pesado, mas é sério: o céu cobra responsabilidade emocional.