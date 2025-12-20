Acesse sua conta
Universo traz alerta: Dia pede ajustes e encerramento de ciclos de alguns signos antes de 2026 (20 de dezembro)

Véspera de mudança astrológica favorece organização emocional, decisões práticas e encerramentos necessários

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 08:00

O calor do verão faz mais do que aquecer a pele; ele revela facetas ocultas da nossa personalidade astrológica, liberando uma versão mais autêntica e cheia de vida de cada signo
O calor do verão faz mais do que aquecer a pele; ele revela facetas ocultas da nossa personalidade astrológica, liberando uma versão mais autêntica e cheia de vida de cada signo Crédito: Freepik

Este sábado (20) funciona como uma espécie de “faxina energética” antes do Solstício. É aquele dia em que a vida pede menos pressa e mais atenção aos detalhes.

Nada de começar algo grande agora, o convite é finalizar, ajustar e colocar ordem onde anda bagunçado.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
Muitos signos sentem a necessidade de cuidar da casa, do corpo ou das emoções. Conversas pendentes tendem a vir à tona, principalmente em ambientes familiares.

Não é um dia pesado, mas é sério: o céu cobra responsabilidade emocional.

Se algo vem sendo empurrado com a barriga, hoje fica difícil ignorar. Organizar a rotina, rever gastos e respeitar os próprios limites fará toda a diferença para entrar bem no novo ciclo que começa no domingo.

