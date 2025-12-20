Universo traz alerta: Dia pede ajustes e encerramento de ciclos de alguns signos antes de 2026 (20 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 08:00
Este sábado (20) funciona como uma espécie de “faxina energética” antes do Solstício. É aquele dia em que a vida pede menos pressa e mais atenção aos detalhes.
Nada de começar algo grande agora, o convite é finalizar, ajustar e colocar ordem onde anda bagunçado.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Muitos signos sentem a necessidade de cuidar da casa, do corpo ou das emoções. Conversas pendentes tendem a vir à tona, principalmente em ambientes familiares.
Não é um dia pesado, mas é sério: o céu cobra responsabilidade emocional.
Se algo vem sendo empurrado com a barriga, hoje fica difícil ignorar. Organizar a rotina, rever gastos e respeitar os próprios limites fará toda a diferença para entrar bem no novo ciclo que começa no domingo.