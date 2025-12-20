ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (20) prometem sorte

Sol em Sagitário em quadratura com Netuno pede atenção; números da sorte ajudam a focar no que é real

O sábado chega sob a energia do Sol em Sagitário em tensão com Netuno. O alerta do dia é para não se deixar levar por ilusões ou informações falsas. Números da sorte para cada signo podem ser aliados para apostar ou planejar o dia com discernimento.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

Fogo

Áries (21/03 a 20/04)

Leão (22/07 a 22/08)

Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 3, 18, 36

Foco do dia: Verdade interna

Terra

Touro (21/04 a 20/05)

Virgem (23/08 a 22/09)

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 4, 16, 28

Foco do dia: Pés no chão

Ar

Libra (23/09 a 22/10)

Aquário (20/01 a 18/02)

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 5, 25, 35

Foco do dia: Evite mal-entendidos

Água



Peixes (20/02 a 20/03)

Câncer (21/06 a 22/07)

Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 7, 14, 21

Foco do dia: Sensibilidade

A dica é confiar na intuição e manter o foco.