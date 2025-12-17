Acesse sua conta
Liniker escolhe Salvador para encerrar a turnê 'Bye Bye Caju' com show em estádio; veja detalhes

Cantora encerra um dos capítulos mais marcantes da carreira com grandes shows pelo Brasil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:34

Album Caju, de Liniker
Album Caju, de Liniker Crédito: Divulgação

Liniker vai se despedir oficialmente da era Caju e a despedida promete ser grandiosa. A cantora anunciou nesta quarta-feira (17) a turnê “Bye Bye Caju”, que marca o encerramento do ciclo do álbum lançado em 2024 e que consolidou a artista como um dos maiores nomes da música brasileira atual.

A nova série de shows acontece ao longo de 2026, com apresentações em estádios e grandes arenas, passando por São Paulo, Rio de Janeiro, Belém e Salvador. A estreia está marcada para 11 de julho, no Allianz Parque, em São Paulo. O encerramento acontece em 7 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O álbum Caju não apenas ampliou o alcance de Liniker, como também se tornou um fenômeno de público e crítica. O disco ultrapassa 380 milhões de reproduções nas plataformas digitais, foi eleito Melhor Disco Nacional de 2024 pela Rolling Stone Brasil e rendeu à cantora três prêmios no Grammy Latino, incluindo Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

Durante coletiva de imprensa, Liniker falou sobre o significado desse momento.

“Caju representa maturidade. É a história de uma personagem em 24 horas, mas também fala de tudo o que eu vivi até aqui. Hoje, me sinto pronta para ocupar esses espaços maiores”, afirmou.

Segundo a artista, a turnê será pensada como uma experiência sensorial completa, com investimento em som, tecnologia e estrutura. “Quero que as pessoas saiam transformadas. Não é só um show, é um fechamento de ciclo”, destacou.

A turnê “Bye Bye Caju” é realizada pelas produtoras 30e e Breu Entertainment. Os ingressos serão vendidos pela Eventim, com pré-venda exclusiva para clientes Itaú a partir de 18 de dezembro, às 10h. A venda geral começa em 22 de dezembro, ao meio-dia.

Datas confirmadas da turnê 'Bye Bye Caju'

11 de julho de 2026 - Allianz Parque (São Paulo)

22 de agosto de 2026 - Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

19 de setembro de 2026 - Espaço Náutico (Belém)

7 de novembro de 2026 - Arena Fonte Nova (Salvador)

Além de celebrar o sucesso de Caju, a turnê também marca o início da transição de Liniker para uma nova fase da carreira, que deve ganhar forma após o encerramento dos shows. Para os fãs, é a última chance de viver ao vivo um dos períodos mais emblemáticos da trajetória da cantora.

