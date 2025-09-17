MÚSICA

Liniker domina indicações brasileiras no Grammy Latino 2025; veja lista completa

A 26ª edição do Grammy Latino será realizada em novembro, em Las Vegas (EUA)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 12:35

Liniker Crédito: Liniker

A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quarta-feira (17) os indicados ao Grammy Latino 2025, e o Brasil aparece em destaque na lista. O grande nome entre os artistas nacionais é Liniker, que concorre em nada menos que sete categorias, incluindo as três mais cobiçadas da noite: Gravação do Ano, com “Ao teu lado”, Álbum do Ano, com “Caju”, e Canção do Ano, com “Veludo Marrom”.

Além disso, a cantora também está indicada em Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e em Melhor Canção em Língua Portuguesa, consolidando sua presença como uma das favoritas da premiação.

Mas Liniker não está sozinha na disputa. Outros nomes brasileiros também garantiram espaço nas categorias técnicas e de gênero:

Papatinho concorre a Melhor Álbum de Música Urbana com MPC (Música Popular Carioca)



concorre a com Yamandu Costa disputa Melhor Álbum de Música Instrumental com Ida e Volta



disputa com Hamilton de Holanda aparece em Melhor Álbum de Jazz Latino com Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC



aparece em com A dupla Palavra Cantada está entre os indicados de Melhor Álbum Infantil com Cenas Infantis

Já nas categorias voltadas à música em língua portuguesa, há ainda mais representantes brasileiros. Carol Biazin, Marina Sena e Julia Mestre aparecem em Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Português; enquanto Maria Beraldo, BaianaSystem e Tó Brandileone estão na disputa por Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Português. No samba, a lista inclui ícones como Zeca Pagodinho, Mart’nália e Alcione, todos concorrendo em Melhor Álbum de Samba/Pagode.

A 26ª edição do Grammy Latino será realizada no dia 13 de novembro, no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas (EUA), e vai premiar artistas que lançaram trabalhos entre junho de 2024 e maio de 2025.

Lista completa dos indicados ao Grammy Latino 2025

Gravação do ano



Baile Inolvidable – Bad Bunny

DtM" – Bad Bunny

El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso

#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso

Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Lara – Zoe Gotusso

Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

Cancionera – Natalia Lafourcade

Ao Teu Lado – Liniker

Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz

Álbum do Ano



Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso

Raíces – Gloria Estefan

Puñito de Yocahú – Vicente García

Al Romper La Burbuja – Joaquina

Cancionera – Natalia Lafourcade

Palabra de To’s (seca) – Carín León

Caju – Liniker

En Las Nubes - Con Mis Panas – Elena Rose

¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Canção do Ano



Baile Inolvidable – Bad Bunny

Bogotá – Natalia Lafourcade

DtMF – Bad Bunny

El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso

Otra Noche de Llorar – Mon Laferte

Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz

Si Antes te Hubiera Conocido – Karol G

#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso

Veludo Marrom - Liniker

Melhor Canção Pop



Bogotá - Andrés Cepeda

El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso

Querida Yo - Yami Safdie & Camilo

Soltera - Shakira

Te Quiero - Nicole Zignago

Artista Revelação



Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morph

Sued Nunes

Ruzzi

Melhor Canção em Língua Portuguesa



Maravilhosamente Bem - Júlia Mestre

Ouro de Tolo - Marina Sena

Transe - Zé Ibarra

Um Vento Passou - Milton Nascimento & esperanza spalding

Veludo Marrom - Liniker

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa



No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin

Fugacidade - Janeiro

Caju - Liniker

Maravilhosamente Bem - Julia Mestre

Coisas Naturais - Marina Sena

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa



O Mundo Dá Voltas - Baianasystem

Colinho - Maria Beraldo

Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone

Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga

Big Buraco - Jadsa

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa



Só Quero Ver - BK’ & Evinha

Demoro a dormir - Djonga ft. Milton Nascimento

Caju - Liniker

A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil

Barbie - Mc Tuto ft Dj Glenner

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)



Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi

Razão da Esperança - Paloma Possi

Onde Guardamos As Flores? - Resgate

Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares

A Maior Honra - Julliany Souza

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa



Casa Coração - Joyce Alane

Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané

Universo De Paixão - Natascha Falcão

Transespacial - Fitti

Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira



Sentido - 5 A Seco

Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna

Pique - Dora Morelenbaum

Divina Casca n- Rachel Reis

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel

Melhor Álbum de Música Sertaneja



Let's Go Rodeo - Ana Castela

José & Durval - Chitãozinho & Xororó

Obrigado Deus - Léo Foguete

Transcende (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado

Do Velho Testamento - Tierry

Melhor Álbum de Samba/Pagode



Alcione - Alcione

Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2

Pagode Da Mart'nália - Mart'nália

Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho

Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao nFundo De Quintal (Gravado Em Londres) -Sorriso Maroto

Melhor Álbum de Música Urbana



Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Underwater - Fariana

Naiki - Nicki Nicole

MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho

Elyte - Yandel

Melhor Álbum Instrumental

Alma En Cuba - Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis

Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática

Ida e Volta - Yamandu Costa

Havana Meets Harlem - Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán

Y El Canto De Todas - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv

Melhor Álbum de Jazz Latino

Hamilton de Holanda Trio Live in NYC - Hamilton de Holanda

La Fleur de Cayenne - Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band

Luces y Sombras - Iván Melon Lewis Trio

Cuba And Beyond - Chucho Valdés, Royal Quartet

Golden City - Miguel Zenón

Melhor Álbum de Música Infantil

Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande

Aventuras de Caramelo - Antonio Caramelo, Malibu

Cenas Infantis - Palavra Cantada

Buscapié - Luis Pescetti, Juan Quintero

Jirafas - Rita Rosa

Compositor do ano

Edgar Barrera

João Ferreira

Pablo Preciado

Mónica Vélez

Ale Zéguer

Melhor Vídeo Musical Versão Curta



EL CLúB - Bad Bunny

Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) - Bk'

#Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso

Cura Pa Mi Alma - Vera Grv

Full Time Papi - Guitarricadelafuente

Melhor Vídeo Musical Versão Longa



Papota - Ca7riel & Paco Amoroso

Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari

Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte

Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno

Produtor do Ano



Rafa Arcaute, Federico Vindver

Edgar Barrera

Nico Cotton

Andres Torres, Mauricio Rengifo

Matheus Stiirmer

Melhor Música para Mídias Visuais



Cada Minuto Cuenta - Pedro Osuna

Cien Años De Soledad - Camilo Sanabria

El Eternauta - Federico Jusid

In The Summers - Eduardo Cabra

Pedro Páramo - Gustavo Santaolalla

Melhor Canção de Raízes



Aguacero - Luis Enrique, C4 Trío

Como Quisiera Quererte - Natalia Lafourcade Featuring El David Aguilar

El Palomo y La Negra - Natalia Lafourcade

Ella - Anita Vergara,Tato Marenco

Jardín del Paraíso - Monsieur Periné Featuring Bejuco

Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny

Melhor Álbum Pop Contemporâneo



Cuarto Azul - Aitana

Palacio - Elsa y Elmar

Al Romper La Burbuja - Joaquina

En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose

¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz

Melhor Álbum Pop Tradicional



Bogotá - Andrés Cepeda

Cursi - Zoe Gotusso

Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade

Después De Los 30 - Raquel Sofía

Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina



Orión (Sistek Remix) - Boza, Elena Rose & Sistek

Ella Quiere Techno - Imanbek & Taichu

Qqqq - Ela Minus

Rulay En Dubai (Extended) - Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin

Veneka - Rawayana Featuring Akapellah

Melhor Interpretação Urbana/Fusão Urbana



Capaz (Merengueton) - Alleh, Yorghaki

Dtmf - Bad Bunny

De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso

La Plena - W Sound 05 - W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums

Roma - Jay Wheeler

Melhor Interpretação Reggaeton



Baja Pa' Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido

Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny

Dile A Él - Nicky Jam

Brillar - Lenny Tavárez

Reggaeton Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón

Melhor Canção Rap/Hip Hop



El Favorito De Mami - Big Soto Featuring Eladio Carrion

Fresh - Trueno

Parriba - Akapellah Featuring Trueno

Sudor Y Tinta - J Noa & Vakero

Thc - Arcángel