Liniker domina indicações brasileiras no Grammy Latino 2025; veja lista completa

A 26ª edição do Grammy Latino será realizada em novembro, em Las Vegas (EUA)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 12:35

Liniker
Liniker Crédito: Liniker

A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quarta-feira (17) os indicados ao Grammy Latino 2025, e o Brasil aparece em destaque na lista. O grande nome entre os artistas nacionais é Liniker, que concorre em nada menos que sete categorias, incluindo as três mais cobiçadas da noite: Gravação do Ano, com “Ao teu lado”, Álbum do Ano, com “Caju”, e Canção do Ano, com “Veludo Marrom”.

Além disso, a cantora também está indicada em Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e em Melhor Canção em Língua Portuguesa, consolidando sua presença como uma das favoritas da premiação.

Mas Liniker não está sozinha na disputa. Outros nomes brasileiros também garantiram espaço nas categorias técnicas e de gênero:

  • Papatinho concorre a Melhor Álbum de Música Urbana com MPC (Música Popular Carioca)
  • Yamandu Costa disputa Melhor Álbum de Música Instrumental com Ida e Volta
  • Hamilton de Holanda aparece em Melhor Álbum de Jazz Latino com Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC
  • A dupla Palavra Cantada está entre os indicados de Melhor Álbum Infantil com Cenas Infantis

Já nas categorias voltadas à música em língua portuguesa, há ainda mais representantes brasileiros. Carol Biazin, Marina Sena e Julia Mestre aparecem em Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Português; enquanto Maria Beraldo, BaianaSystem e Tó Brandileone estão na disputa por Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Português. No samba, a lista inclui ícones como Zeca Pagodinho, Mart’nália e Alcione, todos concorrendo em Melhor Álbum de Samba/Pagode.

A 26ª edição do Grammy Latino será realizada no dia 13 de novembro, no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas (EUA), e vai premiar artistas que lançaram trabalhos entre junho de 2024 e maio de 2025.

Lista completa dos indicados ao Grammy Latino 2025 

  • Gravação do ano

  • Baile Inolvidable – Bad Bunny
  • DtM" – Bad Bunny
  • El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
  • Lara – Zoe Gotusso
  • Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • Ao Teu Lado – Liniker
  • Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz

  • Álbum do Ano

  • Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
  • Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Raíces – Gloria Estefan
  • Puñito de Yocahú – Vicente García
  • Al Romper La Burbuja – Joaquina
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • Palabra de To’s (seca) – Carín León
  • Caju – Liniker
  • En Las Nubes - Con Mis Panas – Elena Rose
  • ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

  • Canção do Ano

  • Baile Inolvidable – Bad Bunny
  • Bogotá – Natalia Lafourcade
  • DtMF – Bad Bunny
  • El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Otra Noche de Llorar – Mon Laferte
  • Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz
  • Si Antes te Hubiera Conocido – Karol G
  • #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Veludo Marrom - Liniker

  • Melhor Canção Pop

  • Bogotá - Andrés Cepeda
  • El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Querida Yo - Yami Safdie & Camilo
  • Soltera - Shakira
  • Te Quiero - Nicole Zignago

  • Artista Revelação

  • Alleh
  • Annasofia
  • Yerai Cortés
  • Juliane Gamboa
  • Camila Guevara
  • Isadora
  • Alex Luna
  • Paloma Morph
  • Sued Nunes
  • Ruzzi

  • Melhor Canção em Língua Portuguesa

  • Maravilhosamente Bem - Júlia Mestre
  • Ouro de Tolo - Marina Sena
  • Transe - Zé Ibarra
  • Um Vento Passou - Milton Nascimento & esperanza spalding
  • Veludo Marrom - Liniker

  • Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

  • No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin
  • Fugacidade - Janeiro
  • Caju - Liniker
  • Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
  • Coisas Naturais - Marina Sena

  • Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

  • O Mundo Dá Voltas - Baianasystem
  • Colinho - Maria Beraldo
  • Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone
  • Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga
  • Big Buraco - Jadsa

  • Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

  • Só Quero Ver - BK’ & Evinha
  • Demoro a dormir - Djonga ft. Milton Nascimento
  • Caju - Liniker
  • A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil
  • Barbie - Mc Tuto ft Dj Glenner

  • Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

  • Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi
  • Razão da Esperança - Paloma Possi
  • Onde Guardamos As Flores? - Resgate
  • Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares
  • A Maior Honra - Julliany Souza

  • Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

  • Casa Coração - Joyce Alane
  • Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané
  • Universo De Paixão - Natascha Falcão
  • Transespacial - Fitti
  • Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê

  • Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

  • Sentido - 5 A Seco
  • Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna
  • Pique - Dora Morelenbaum
  • Divina Casca n- Rachel Reis
  • Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel

  • Melhor Álbum de Música Sertaneja

  • Let's Go Rodeo - Ana Castela
  • José & Durval - Chitãozinho & Xororó
  • Obrigado Deus - Léo Foguete
  • Transcende (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado
  • Do Velho Testamento - Tierry

  • Melhor Álbum de Samba/Pagode

  • Alcione - Alcione
  • Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2
  • Pagode Da Mart'nália - Mart'nália
  • Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho
  • Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao nFundo De Quintal (Gravado Em Londres) -Sorriso Maroto

  • Melhor Álbum de Música Urbana

  • Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
  • Underwater - Fariana
  • Naiki - Nicki Nicole
  • MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
  • Elyte - Yandel

  • Melhor Álbum Instrumental

  • Alma En Cuba - Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis
  • Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
  • Ida e Volta - Yamandu Costa
  • Havana Meets Harlem - Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
  • Y El Canto De Todas - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv

  • Melhor Álbum de Jazz Latino

  • Hamilton de Holanda Trio Live in NYC - Hamilton de Holanda
  • La Fleur de Cayenne - Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
  • Luces y Sombras - Iván Melon Lewis Trio
  • Cuba And Beyond - Chucho Valdés, Royal Quartet
  • Golden City - Miguel Zenón

  • Melhor Álbum de Música Infantil

  • Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande
  • Aventuras de Caramelo - Antonio Caramelo, Malibu
  • Cenas Infantis - Palavra Cantada
  • Buscapié - Luis Pescetti, Juan Quintero
  • Jirafas - Rita Rosa

  • Compositor do ano

  • Edgar Barrera
  • João Ferreira
  • Pablo Preciado
  • Mónica Vélez
  • Ale Zéguer

  • Melhor Vídeo Musical Versão Curta

  • EL CLúB - Bad Bunny
  • Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) - Bk'
  • #Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso
  • Cura Pa Mi Alma - Vera Grv
  • Full Time Papi - Guitarricadelafuente

  • Melhor Vídeo Musical Versão Longa

  • Papota - Ca7riel & Paco Amoroso
  • Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
  • Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte
  • Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno

  • Produtor do Ano

  • Rafa Arcaute, Federico Vindver
  • Edgar Barrera
  • Nico Cotton
  • Andres Torres, Mauricio Rengifo
  • Matheus Stiirmer

  • Melhor Música para Mídias Visuais

  • Cada Minuto Cuenta - Pedro Osuna
  • Cien Años De Soledad - Camilo Sanabria
  • El Eternauta - Federico Jusid
  • In The Summers - Eduardo Cabra
  • Pedro Páramo - Gustavo Santaolalla

  • Melhor Canção de Raízes

  • Aguacero - Luis Enrique, C4 Trío
  • Como Quisiera Quererte - Natalia Lafourcade Featuring El David Aguilar
  • El Palomo y La Negra - Natalia Lafourcade
  • Ella - Anita Vergara,Tato Marenco
  • Jardín del Paraíso - Monsieur Periné Featuring Bejuco
  • Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny

  • Melhor Álbum Pop Contemporâneo

  • Cuarto Azul - Aitana
  • Palacio - Elsa y Elmar
  • Al Romper La Burbuja - Joaquina
  • En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
  • ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz

  • Melhor Álbum Pop Tradicional

  • Bogotá - Andrés Cepeda
  • Cursi - Zoe Gotusso
  • Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy
  • Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade
  • Después De Los 30 - Raquel Sofía

  • Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina

  • Orión (Sistek Remix) - Boza, Elena Rose & Sistek
  • Ella Quiere Techno - Imanbek & Taichu
  • Qqqq - Ela Minus
  • Rulay En Dubai (Extended) - Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
  • Veneka - Rawayana Featuring Akapellah

  • Melhor Interpretação Urbana/Fusão Urbana

  • Capaz (Merengueton) - Alleh, Yorghaki
  • Dtmf - Bad Bunny
  • De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso
  • La Plena - W Sound 05 - W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums
  • Roma - Jay Wheeler

  • Melhor Interpretação Reggaeton

  • Baja Pa' Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
  • Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny
  • Dile A Él - Nicky Jam
  • Brillar - Lenny Tavárez
  • Reggaeton Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón

  • Melhor Canção Rap/Hip Hop

  • El Favorito De Mami - Big Soto Featuring Eladio Carrion
  • Fresh - Trueno
  • Parriba - Akapellah Featuring Trueno
  • Sudor Y Tinta - J Noa & Vakero
  • Thc - Arcángel

Com nomes fortes e uma diversidade de gêneros, o Brasil chega à premiação mostrando a força da música nacional em diferentes estilos.

