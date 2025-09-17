Liniker domina indicações brasileiras no Grammy Latino 2025; veja lista completa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 12:35
A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quarta-feira (17) os indicados ao Grammy Latino 2025, e o Brasil aparece em destaque na lista. O grande nome entre os artistas nacionais é Liniker, que concorre em nada menos que sete categorias, incluindo as três mais cobiçadas da noite: Gravação do Ano, com “Ao teu lado”, Álbum do Ano, com “Caju”, e Canção do Ano, com “Veludo Marrom”.
Além disso, a cantora também está indicada em Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e em Melhor Canção em Língua Portuguesa, consolidando sua presença como uma das favoritas da premiação.
Mas Liniker não está sozinha na disputa. Outros nomes brasileiros também garantiram espaço nas categorias técnicas e de gênero:
Já nas categorias voltadas à música em língua portuguesa, há ainda mais representantes brasileiros. Carol Biazin, Marina Sena e Julia Mestre aparecem em Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Português; enquanto Maria Beraldo, BaianaSystem e Tó Brandileone estão na disputa por Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Português. No samba, a lista inclui ícones como Zeca Pagodinho, Mart’nália e Alcione, todos concorrendo em Melhor Álbum de Samba/Pagode.
A 26ª edição do Grammy Latino será realizada no dia 13 de novembro, no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas (EUA), e vai premiar artistas que lançaram trabalhos entre junho de 2024 e maio de 2025.
Liniker
Com nomes fortes e uma diversidade de gêneros, o Brasil chega à premiação mostrando a força da música nacional em diferentes estilos.