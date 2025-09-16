SURPRESA!

Casal quebra 'tradição' e espera primeira filha da família em mais de 100 anos; entenda

Família não via nascer uma menina desde 1917

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14:37

A última vez que uma menina nasceu na família Sherman foi em 1917 Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma família do Texas (EUA) viveu um momento raro e histórico. Michael Sherman, de 34 anos, e sua esposa Joacquia, de 32, descobriram que o segundo filho que esperam será uma menina, a primeira após mais de um século em que só meninos nasceram na linhagem da família Sherman.

Pais de Mekhai, de 5 anos, o casal acreditava que a tradição masculina continuaria. “Sempre pensei que seria outro menino. Fiquei em choque quando soube que teríamos uma menina”, contou Joacquia em entrevista à ABC News.

A revelação do sexo foi marcada por emoção. Joacquia organizou uma surpresa para o marido durante o encontro familiar que parecia apenas uma pequena comemoração. Ao chegar do plantão no Corpo de Bombeiros de Montgomery, Michael foi vendado e levado até o local. Quando retirou a venda, encontrou parentes de vários estados e uma equipe de filmagem. “Foi uma surpresa completa. E descobrir que era uma menina tornou tudo ainda mais inesquecível”, disse o bombeiro.

Casal espera primeira filha da família em 100 anos 1 de 3

Segundo Michael, a última vez que nasceu uma menina na família foi em 1917, com a chegada de sua tia-avó Orah Belle Sherman. Figura importante no movimento dos Direitos Civis em Atlanta, ela sempre foi lembrada pela força e personalidade marcantes. “Dar à nossa filha a chance de homenageá-la é algo muito especial”, afirmou.