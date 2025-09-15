CULTURA

Lavagem de La Madeleine agita Paris com homenagem a Preta Gil e Wanda Chase

Evento multicultural reuniu música, dança e religiosidade em celebração à tradição afro-brasileira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 13:38

Lavage de La Madeleine acontece há 24 anos em Paris Crédito: Divulgação

No último domingo (14), Paris se transformou em um pedaço da Bahia com a 24ª edição da Lavagem de La Madeleine, tradicional celebração que mistura religiosidade, música e manifestações culturais de matriz africana. Milhares de pessoas, entre brasileiros, franceses e turistas, acompanharam o cortejo que partiu da Place de la République e tomou as ruas da capital francesa.



O evento contou com apresentações de artistas brasileiros, como Olodum, Armandinho Macêdo, Thathi, Jau, Ana Mametto e a Banda Querô, composta por adolescentes da ONG Instituto Arte no Dique Santos. A programação trouxe toda a energia da folia baiana e reafirmou a importância da cultura afro-brasileira no cenário internacional.

A edição de 2025 prestou homenagens emocionantes à cantora Preta Gil e à jornalista Wanda Chase, ambas falecidas recentemente. Wanda, reconhecida pelo trabalho em prol das causas do povo preto, brilhou durante anos nas telas da TV Bahia e faleceu em abril, aos 74 anos. Já Preta Gil, artista que conquistou fãs no Brasil e no exterior, morreu em julho, aos 50 anos, após longa batalha contra o câncer colorretal.