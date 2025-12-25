Anjo da Determinação ativa força interior e 3 signos terão que tomar decisões poderosas hoje (25 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 20:20
Apesar da sensibilidade no ar, este Natal não é frágil. Marte exaltado em Capricórnio garante força, disciplina e coragem emocional para quem precisa tomar decisões importantes.
É um dia em que muitos signos percebem que não dá mais para adiar certas mudanças. O céu favorece escolhas maduras, mesmo que difíceis.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Você pode sentir uma clareza repentina sobre trabalho, família ou relações. E, diferente de outros momentos, agora há energia suficiente para sustentar essas decisões no longo prazo.
O que você decide hoje não é impulso, é alinhamento com quem você está se tornando.