Anjo da Determinação ativa força interior e 3 signos terão que tomar decisões poderosas hoje (25 de dezembro)

Marte em Capricórnio impulsiona atitudes firmes após o Natal

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 20:20

Anjo e signos
Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Apesar da sensibilidade no ar, este Natal não é frágil. Marte exaltado em Capricórnio garante força, disciplina e coragem emocional para quem precisa tomar decisões importantes.

É um dia em que muitos signos percebem que não dá mais para adiar certas mudanças. O céu favorece escolhas maduras, mesmo que difíceis.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Você pode sentir uma clareza repentina sobre trabalho, família ou relações. E, diferente de outros momentos, agora há energia suficiente para sustentar essas decisões no longo prazo.

O que você decide hoje não é impulso, é alinhamento com quem você está se tornando.

Carta A Imperatriz envolve os signos em clima de afeto e conexão neste Natal (25 de dezembro)

Cor e número da sorte de hoje (25 de dezembro): o Natal traz clareza afetiva e gestos que marcam o coração

3 signos estão destinados a conhecer a pessoa com quem vão se casar em 2026

5 signos vão receber as maiores oportunidades financeiras e brilhar no dinheiro em 2026

Esses 4 signos serão os verdadeiros protagonistas de 2026

