Anjo da Determinação ativa força interior e 3 signos terão que tomar decisões poderosas hoje (25 de dezembro)

Marte em Capricórnio impulsiona atitudes firmes após o Natal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 20:20

Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Apesar da sensibilidade no ar, este Natal não é frágil. Marte exaltado em Capricórnio garante força, disciplina e coragem emocional para quem precisa tomar decisões importantes.

É um dia em que muitos signos percebem que não dá mais para adiar certas mudanças. O céu favorece escolhas maduras, mesmo que difíceis.

Você pode sentir uma clareza repentina sobre trabalho, família ou relações. E, diferente de outros momentos, agora há energia suficiente para sustentar essas decisões no longo prazo.