TAROT & ASTROS

Carta A Imperatriz envolve os signos em clima de afeto e conexão neste Natal (25 de dezembro)

Tarot indica acolhimento, vínculos fortalecidos e emoções mais acessíveis ao longo do dia

Heider Sacramento

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 06:30

Tarot Crédito: Shutterstock

A carta A Imperatriz rege a energia deste Natal e imprime um tom de acolhimento, cuidado e proximidade emocional. O tarot aponta um dia marcado por trocas sinceras, valorização dos laços familiares e gestos de carinho que falam mais alto do que palavras.

O clima favorece encontros leves, conversas afetuosas e a sensação de pertencimento. Emoções ficam mais à flor da pele, mas de forma positiva, abrindo espaço para demonstrar sentimentos com naturalidade e sem defesas. É um momento propício para nutrir relações e celebrar o que há de mais simples e verdadeiro.

