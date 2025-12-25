Carta A Imperatriz envolve os signos em clima de afeto e conexão neste Natal (25 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 06:30
A carta A Imperatriz rege a energia deste Natal e imprime um tom de acolhimento, cuidado e proximidade emocional. O tarot aponta um dia marcado por trocas sinceras, valorização dos laços familiares e gestos de carinho que falam mais alto do que palavras.
O clima favorece encontros leves, conversas afetuosas e a sensação de pertencimento. Emoções ficam mais à flor da pele, mas de forma positiva, abrindo espaço para demonstrar sentimentos com naturalidade e sem defesas. É um momento propício para nutrir relações e celebrar o que há de mais simples e verdadeiro.
Tarot
Entre os signos, a vibração se manifesta de forma sensível. Áries demonstra afeto com atitudes. Touro valoriza conforto e segurança. Gêmeos se aproxima da família. Câncer vive emoções profundas. Leão expressa carinho com generosidade. Virgem cuida dos detalhes que fazem diferença. Libra busca harmonia nos encontros. Escorpião se conecta de forma íntima. Sagitário celebra com alegria. Capricórnio relaxa e se permite sentir. Aquário compartilha ideias e afeto. Peixes vive sensibilidade elevada e conexão espiritual.