TRAGÉDIA

Leia carta na íntegra que secretário teria escrito antes de matar os dois filhos e tirar a própria vida em Itumbiara

Mensagem divulgada nas redes sociais é analisada pela Polícia Civil, que apura motivação e circunstâncias do caso registrado nesta quarta-feira (11)

Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 15:12

Secretário tirou a vida dos dois filhos Crédito: Reprodução

Uma carta atribuída ao secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado, de 40 anos, é investigada pela Polícia Civil de Goiás. Ele teria escrito o texto antes de matar os dois filhos e tirar a própria vida na noite desta quarta-feira (11), no sul do estado. O caso provocou forte repercussão na cidade e mobiliza autoridades.

Segundo informações da Polícia Militar, o secretário teria atirado contra os filhos, de 12 e 8 anos, dentro da residência da família, em Itumbiara. Os dois foram socorridos, mas não resistiram. Em seguida, ele tirou a própria vida.

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos e mata um 1 de 4

Horas antes do crime, o secretário publicou nas redes sociais um vídeo ao lado dos meninos com a mensagem: “Que Deus abençoe sempre meus filhos, papai ama muito”.

Após o ocorrido, começou a circular um texto atribuído a ele, que teria sido publicado pouco antes do crime e removido em seguida. No conteúdo, o autor relata crise no casamento, menciona uma suposta traição e descreve abalo emocional. A Polícia Civil informou que vai apurar se a mensagem foi realmente escrita pelo secretário, além de investigar as circunstâncias e a motivação do crime.

Carta atribuída ao secretário Crédito: Reprodução

A casa foi isolada para o trabalho da perícia, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. Familiares e a prefeitura da cidade ainda não haviam se manifestado oficialmente até a última atualização desta matéria. As investigações seguem em andamento.

Leia a suposta carta do secretário de Itumbiara:



“Difícil começar a escrever… mas tudo tem um fim… e hoje chegou o nosso… infelizmente… tentei sempre nesses 15 anos de minha família manter a melhor harmonia e respeito possível… mas hoje chegou a um limite do improvável… minha esposa sai de Itumbiara para São Paulo para encontrar uma pessoa… dias aqui difícil… ela diferente a alguns dias e onde veio a desconfiança mas nunca imaginava que iria fazer isso…

Semana passada ainda falei como sempre… se não estivermos bem vamos manter o respeito e falar antes… mas não ouviu e preferiu isso de hoje… Triste… Partimos eu e meus meninos que agora são anjos que infelizmente vieram comigo… a todos digo que nunca pensei nisso, foi hoje… todos sabem como sou intenso e verdadeiro e não iria conseguir viver mais com essas lembranças…

A minha família, Pai e Mãe agradeço por tudo sempre… gratidão…. Dione meu eterno respeito e admiração e desculpe pelo que fiz… sei que não tem perdão mas foi o q sobrou nesse dia infeliz dos meus 40 anos… agradecer sempre meus amigos e meus irmãos por tudo… vou estar em algum lugar q não sei onde… Sarah isso tudo infelizmente não era o que queria… só queria a verdade e o respeito que você infelizmente não teve e ainda com uma pessoa desqualificada e malandro que existe em nossa cidade…