TRIBUNAL DO CRIME

Adolescente de 13 anos vítima de estupro coletivo após ser confundida com namorada de traficante só foi liberada depois de ligação

Vítima levou tiro de raspão na cabeça e foi ameaçada de ter os familiares mortos se comunicasse o que ocorreu às autoridades

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 15:29

Sete pessoas participaram de estupro coletivo, incluindo uma mulher que segurou a vítima Crédito: Divulgação

A adolescente de 13 anos que sofreu um estupro coletivo, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, só foi liberada viva depois que um dos criminosos percebeu que não se tratava do alvo deles, que era a namorada de um traficante de uma facção rival. As informações são do G1 RJ.

De acordo com as investigações, um dos criminosos recebeu uma ligação enquanto a adolescente era agredida confirmando o equívoco e só então a vítima foi solta. Ao ser liberada, ela já tinha sido agredida. A Polícia Civil do Rio realizou uma operação, na manhã dessa quarta-feira (11), para prender os traficantes envolvidos com o crime.

A adolescente contou que foi atingida por um tiro de raspão na cabeça e ameaçada pelos criminosos para não denunciar o crime. Segundo ela, os suspeitos afirmaram que, se comunicasse o que havia ocorrido às autoridades, seus familiares seriam mortos. De acordo com as investigações, a jovem foi confundida com a namorada de um criminoso de uma facção rival e levada ao chamado “tribunal do tráfico”, onde teria sido condenada ao estupro como forma de punição.

Segundo a polícia, sete pessoas participaram do crime, incluindo uma mulher que segurou a vítima. Entre os homens que cometeram a violência, estava um adolescente. Ao todo, os agentes visam cumprir cinco mandados de prisão e um de busca e apreensão. Os adultos foram identificados como: Samir Luan Evangelista dos Santos, Matheus Eduardo da Silva Fernandes, Kalayne Aparecida Nascimento Teixeira, Fábio Rayan Santos de Jesus e Wellington de Medeiros da Silva, que já foi preso.