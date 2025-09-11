FAMOSOS

Nina Dobrev e Shaun White colocam fim no noivado após cinco anos

Atriz de 'The Vampire Diaries' e campeão olímpico de snowboard teriam se separado de forma amigável

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:38

Nina Dobrev e Shaun White colocam fim no noivado após cinco anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nina Dobrev, 36, e Shaun White, 39, não são mais noivos. De acordo com informações da revista norte-americana People, a atriz e o atleta olímpico decidiram encerrar a relação que já durava cinco anos.

O pedido de casamento havia acontecido em outubro de 2024, em uma noite planejada por White em Nova York. Na ocasião, ele surpreendeu a atriz com um jantar romântico e um anel de diamante de 5 quilates, feito pela joalheira Lorraine Schwartz. À época, os dois compartilharam o momento nas redes sociais com legendas divertidas e apaixonadas.

Uma fonte próxima ao ex-casal revelou que a separação foi tomada em conjunto: “Foi uma decisão mútua, nada fácil, mas baseada no respeito e no carinho que ainda têm um pelo outro”, afirmou.

Apesar do rompimento, Dobrev mantém em seu Instagram a publicação do noivado e várias fotos ao lado do snowboarder. O último registro público dos dois juntos foi em agosto deste ano, em Los Angeles, quando foram vistos de mãos dadas.

Nina Dobrev e Shaun White 1 de 5

Os rumores de crise ganharam força no início de setembro, quando a atriz apareceu sozinha no tapete vermelho do Festival de Cinema de Toronto, sem a aliança de noivado.