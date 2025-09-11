Nina Dobrev e Shaun White colocam fim no noivado após cinco anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:38
Nina Dobrev, 36, e Shaun White, 39, não são mais noivos. De acordo com informações da revista norte-americana People, a atriz e o atleta olímpico decidiram encerrar a relação que já durava cinco anos.
O pedido de casamento havia acontecido em outubro de 2024, em uma noite planejada por White em Nova York. Na ocasião, ele surpreendeu a atriz com um jantar romântico e um anel de diamante de 5 quilates, feito pela joalheira Lorraine Schwartz. À época, os dois compartilharam o momento nas redes sociais com legendas divertidas e apaixonadas.
Uma fonte próxima ao ex-casal revelou que a separação foi tomada em conjunto: “Foi uma decisão mútua, nada fácil, mas baseada no respeito e no carinho que ainda têm um pelo outro”, afirmou.
Apesar do rompimento, Dobrev mantém em seu Instagram a publicação do noivado e várias fotos ao lado do snowboarder. O último registro público dos dois juntos foi em agosto deste ano, em Los Angeles, quando foram vistos de mãos dadas.
Nina Dobrev e Shaun White
Os rumores de crise ganharam força no início de setembro, quando a atriz apareceu sozinha no tapete vermelho do Festival de Cinema de Toronto, sem a aliança de noivado.
Nina e Shaun se conheceram oficialmente em 2019, durante um evento organizado por Tony Robbins, nos Estados Unidos. Embora já tivessem se cruzado em 2012, foi apenas sete anos depois que a amizade evoluiu para romance. Em abril de 2020, assumiram o relacionamento publicamente.