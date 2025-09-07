Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 8 e 13 de setembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de setembro de 2025 às 05:00
A novela das 6, Êta Mundo Melhor!, promete uma semana repleta de emoções, intrigas e reviravoltas entre os capítulos de 8 a 13 de setembro. Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, e com direção artística de Amora Mautner.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.