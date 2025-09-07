Acesse sua conta
Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 8 e 13 de setembro

Confira os principais acontecimentos que movimentarão a trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 05:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: TV Globo/Reprodução

A novela das 6, Êta Mundo Melhor!, promete uma semana repleta de emoções, intrigas e reviravoltas entre os capítulos de 8 a 13 de setembro. Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, e com direção artística de Amora Mautner.

  • Confira o resumo dos próximos capítulos:

  • Segunda-feira, 8 de setembro
    Sabiá persegue Ernesto, que fica acuado por uma multidão. Tamires ameaça Francine e Mirtes, enquanto Sônia revela seu amor por Lauro, provocando confusão. Dita inicia sua turnê como rainha do rádio, mas sofre ao deixar Joaquim para trás. Samir pede ajuda a Candinho para evitar a adoção.

  • Terça-feira, 9 de setembro
    Candinho consegue que Samir dê uma chance a Aderbal e Marilda. Estela recebe apoio de Celso e vê Ernesto no hospital, enquanto Zulma jura vingança. Asdrúbal desconfia de Olga, e Medeia descobre a viagem de Zé dos Porcos a São Paulo.

  • Quarta-feira, 10 de setembro
    Samir se adapta à nova casa, mas sente saudade da família. Candinho se preocupa com o menino, enquanto Dita se aconselha sobre sua turnê. Ernesto foge do hospital, gerando desespero em Estela, que conta com a ajuda de Candinho para localizá-lo.

  • Quinta-feira, 11 de setembro
    Policarpo consegue derrubar Ernesto, e Sabiá o captura novamente. Celso lê uma carta de Sandra, e Sônia beija Lauro, provocando irritação do médico. Dita condiciona sua turnê à presença de Joaquim, enquanto Candinho pressiona Ernesto sobre o paradeiro de seu filho.

  • Sexta-feira, 12 de setembro
    Ernesto se recusa a revelar onde Samir está. Estela devolve provas às crianças e questiona a permanência do garoto na escola. Zulma alerta Candinho sobre possíveis perigos envolvendo a nova família de Samir. Marilda e Aderbal informam Samir sobre uma viagem.

  • Sábado, 13 de setembro
    Samir deseja levar um amigo ao sítio, mas Candinho investiga os planos de Marilda e Aderbal. Manoela questiona a decisão de Dita em priorizar sua carreira, enquanto Sabiá pede Zenaide em namoro. Candinho e Zulma descobrem que Marilda e Aderbal fugiram com Samir e Jasmin, gerando tensão e expectativa para os próximos capítulos.

Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.

