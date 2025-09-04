Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é Rejane Schumann? Ex-atriz da Globo que foi resgatada em condições precárias

Artista atuou em novelas clássicas da TV Globo e foi encontrada em situação de abandono em Porto Alegre

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 16:54

Rejane Schumann estrelou novelas de sucesso, como “O Astro”, “Dancin’ Days” e “Pai Herói” Crédito: Reprodução 

Aos 74 anos, a ex-atriz da Globo Rejane Schumann viveu um drama que chamou a atenção do país. A artista foi encontrada pela Polícia Civil em condições precárias dentro de seu apartamento em Porto Alegre (RS), após uma denúncia de maus-tratos a animais.

Rejane, que participou de produções marcantes da teledramaturgia brasileira, como O Feijão e o Sonho, Dancin’ Days (1978), O Astro (1977) e Pai Herói (1979), estava extremamente debilitada e sofrendo com problemas de saúde. Segundo relatos da ativista de resgate animal Deise Falci, que acompanhou a ação, a atriz apresentava sinais de demência, estava muito magra, sem tomar banho há meses e dormia em um colchão em condições insalubres.

Leia mais

Imagem - 'Virou mesa de bar': músico baiano desabafa sobre barulho e falta de respeito em cinemas de Salvador

'Virou mesa de bar': músico baiano desabafa sobre barulho e falta de respeito em cinemas de Salvador

Imagem - Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 1 a 6 de setembro

Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 1 a 6 de setembro

Imagem - Esses 2 signos vão prosperar em setembro e podem ter ganhos financeiros surpreendentes

Esses 2 signos vão prosperar em setembro e podem ter ganhos financeiros surpreendentes

A casa onde ela morava tinha um forte odor de urina e quase nenhum alimento. “Foi a primeira vez que senti uma vontade muito maior de resgatar uma pessoa do que os animais. Ela estava com muita fome, mas a geladeira estava completamente vazia. Não havia nem água”, relatou Deise.

No local também foram encontrados sete animais; quatro cães (um deles com sarna) e três gatos, que foram resgatados e encaminhados para adoção. Durante o salvamento, Rejane se emocionou e chorou diante da ajuda recebida.

Além de sua trajetória como atriz, Rejane Schumann construiu carreira em outras áreas, atuando como advogada, jornalista e escritora. Nos anos 1970, chegou a ser um rosto conhecido da teledramaturgia, contracenando com grandes nomes da época.

Atriz foi encontrada em situação comovente

Atriz foi encontrada em situação comovente por Reprodução | Redes Sociais
Atriz foi encontrada em situação comovente por Reprodução | Redes Sociais
Atriz foi encontrada em situação comovente por Reprodução | Redes Sociais
Atriz foi encontrada em situação comovente por Reprodução | Redes Sociais
Ex-atriz da Globo Rejane Schumann atuou em várias novelas dos anos 1970 por Reprodução
Rejane Schumann atuou em novelas clássicas da TV Globo por Reprodução
Atriz foi encontrada em situação comovente por Reprodução | Redes Sociais
1 de 7
Atriz foi encontrada em situação comovente por Reprodução | Redes Sociais

A situação da artista ganhou repercussão nas redes sociais, mas também gerou confusão: algumas publicações chegaram a utilizar a foto da atriz Suzana Faini, que morreu em 2022, aos 89 anos, como sendo a de Rejane. Suzana também teve uma carreira marcante na TV, participando de produções como Eu Prometo, A Favorita (2008) e Espelho da Vida (2018).

O caso de Rejane Schumann reacende os temas sobre abandono, saúde mental e vulnerabilidade social, especialmente em relação a artistas que marcaram a história da TV brasileira e, anos depois, acabam esquecidos pelo grande público.

Leia mais

Imagem - Aprenda: 5 penteados práticos e estilosos para treinar

Aprenda: 5 penteados práticos e estilosos para treinar

Imagem - Conhece todos? Veja 7 raças de cachorro de origem japonesa

Conhece todos? Veja 7 raças de cachorro de origem japonesa

Imagem - Mais do que um simples ingrediente: 5 benefícios da mandioca para a saúde

Mais do que um simples ingrediente: 5 benefícios da mandioca para a saúde

Mais recentes

Imagem - Como limpar e deixar como nova a capinha transparente do celular?

Como limpar e deixar como nova a capinha transparente do celular?
Imagem - Daniel Rocha, ex de Vitória Strada faz desabafo após ‘virar motoboy’ e crítica influenciadores

Daniel Rocha, ex de Vitória Strada faz desabafo após ‘virar motoboy’ e crítica influenciadores
Imagem - Entenda a polêmica envolvendo o trailer da nova adaptação de 'O Morro dos Ventos Uivantes'

Entenda a polêmica envolvendo o trailer da nova adaptação de 'O Morro dos Ventos Uivantes'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua