Quem é Rejane Schumann? Ex-atriz da Globo que foi resgatada em condições precárias

Artista atuou em novelas clássicas da TV Globo e foi encontrada em situação de abandono em Porto Alegre

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 16:54

Rejane Schumann estrelou novelas de sucesso, como “O Astro”, “Dancin’ Days” e “Pai Herói” Crédito: Reprodução

Aos 74 anos, a ex-atriz da Globo Rejane Schumann viveu um drama que chamou a atenção do país. A artista foi encontrada pela Polícia Civil em condições precárias dentro de seu apartamento em Porto Alegre (RS), após uma denúncia de maus-tratos a animais.

Rejane, que participou de produções marcantes da teledramaturgia brasileira, como O Feijão e o Sonho, Dancin’ Days (1978), O Astro (1977) e Pai Herói (1979), estava extremamente debilitada e sofrendo com problemas de saúde. Segundo relatos da ativista de resgate animal Deise Falci, que acompanhou a ação, a atriz apresentava sinais de demência, estava muito magra, sem tomar banho há meses e dormia em um colchão em condições insalubres.

A casa onde ela morava tinha um forte odor de urina e quase nenhum alimento. “Foi a primeira vez que senti uma vontade muito maior de resgatar uma pessoa do que os animais. Ela estava com muita fome, mas a geladeira estava completamente vazia. Não havia nem água”, relatou Deise.

No local também foram encontrados sete animais; quatro cães (um deles com sarna) e três gatos, que foram resgatados e encaminhados para adoção. Durante o salvamento, Rejane se emocionou e chorou diante da ajuda recebida.

Além de sua trajetória como atriz, Rejane Schumann construiu carreira em outras áreas, atuando como advogada, jornalista e escritora. Nos anos 1970, chegou a ser um rosto conhecido da teledramaturgia, contracenando com grandes nomes da época.

A situação da artista ganhou repercussão nas redes sociais, mas também gerou confusão: algumas publicações chegaram a utilizar a foto da atriz Suzana Faini, que morreu em 2022, aos 89 anos, como sendo a de Rejane. Suzana também teve uma carreira marcante na TV, participando de produções como Eu Prometo, A Favorita (2008) e Espelho da Vida (2018).