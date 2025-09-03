Acesse sua conta
Ex-atriz da Globo é resgatada por ativista em situação desumana e precária: ‘Não tomava banho há meses’

Artista foi encontrada em uma casa ao lado de dois animais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 21:16

Atriz brilhou em novelas clássicas da Globo
Atriz brilhou em novelas clássicas da Globo Crédito: Reprodução

Após o estrelato, alguns atores vivem uma vida estável, já outros passam por altos e baixos, chegando a passar por situações terríveis.

Atriz foi encontrada em situação comovente

Atriz foi encontrada em situação comovente por Reprodução | Redes Sociais
Atriz foi encontrada em situação comovente por Reprodução | Redes Sociais
Atriz foi encontrada em situação comovente por Reprodução | Redes Sociais
Atriz foi encontrada em situação comovente por Reprodução | Redes Sociais
Atriz foi encontrada em situação comovente por Reprodução | Redes Sociais
1 de 5
Atriz foi encontrada em situação comovente por Reprodução | Redes Sociais

Esse foi o caso de uma ex-atriz da Globo, que foi encontrada em condições de abandono em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A Polícia Civil foi acionada para acompanhar uma protetora de animais em uma operação de resgate. Ao chegarem no local, foram encontrados quatro cães e dois gatos em condições difíceis, mas o que não imaginavam era encontrar uma pessoa numa situação tão precária quanto a dos animais.

A mulher que estava no local foi identificada como Rejane Schumann, de 74 anos. Depois descobriram se tratar da ex-atriz que fez parte de várias produções na TV.

A ativista que realiza resgate de animais, Deise Falci, disse através das redes sociais que foi “a primeira vez” que teve “vontade de resgatar a pessoa junto”.

Deise detalhou as péssimas condições que a atriz foi encontrada. “Extremamente magra, sem banho há meses, dormindo num colchão imundo e sem nada em casa a não ser um fedor insuportável de urina”.

Os animais foram resgatados e serão destinados a doação. Segundo Deise, a atriz sofre de demência. “Precisamos ter empatia e falar sobre, pois o próximo pode ser um de nós”, escreveu nas redes sociais. Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma caixinha para pessoas que tenham interesse em participar de um mutirão de ajuda para Rejane. A atriz acumula outras profissões como advogada, jornalista e escritora.

Rejane construiu uma carreira no cinema e em novelas da TV Globo, como os clássicos “Dancin Days”, “O Astro” e “Pai Herói”.

