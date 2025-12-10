Acesse sua conta
Lucas Borbas revela decisão após internação de Isabel Veloso: 'Difícil'

Influenciadora está hospitalizada em estado grave em UTI em Curitiba (PR)

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 23:02

Isabel Veloso e marido Lucas Borba
Isabel Veloso e marido Lucas Borba Crédito: Reprodução

O marido de Isabel Veloso, Lucas Borba, partilhou uma decisão difícil que precisou tomar através de um vídeo publicado nesta quarta-feira (10). A mudança comunicada por ele ocorre por conta da internação da influenciadora na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR), em um estado crítico de saúde. 

O empresário explicou que terá que se desfazer da casa que ele e a esposa mantêm em Cascavel (PR), cidade do interior do estado sulista. "Uma das decisões que tomei foi em relação ao nosso apartamento em Cascavel. Como todo mundo sabe, a Isabel está em Curitiba, está na UTI, está passando por um momento muito difícil. Nós aqui da família estamos muito preocupados, a gente fica com o coração muito apertado, e por conta disso e muitas outras coisas, em relação ao apartamento em Cascavel, eu resolvi sair", revelou. 

Abatido, Lucas lamentou a necessidade de deixar a casa e comentou sobre a relação afetiva da família com o local. "Eu sei que lá tem muita história minha e da Isabel, tem a história do nenê, tem o quartinho do nenê, tem sonhos, tem projetos, coisas que vocês mesmos viram e viam diariamente. Mas eu tomo essa decisão com muito aperto no meu coração. Porque não é fácil, é muito decisão difícil. Como todo mundo sabe, antes do transplante, a gente estava vivendo uma vida normal", contou ele, que tem um filho de 11 meses com a famosa.

O marido da jovem ainda comentou que problemas financeiros motivaram a ação. "Essa decisão em relação ao apartamento de Cascavel foi porque como a gente está indo muito para Curitiba e está tendo que pagar um apartamento em Curitiba, não é um valor absurdo, mas é dinheiro, eu não estou conseguindo manter esse apartamento em Cascavel. Até porque ele está desocupado. Só tem as coisas lá e não vale a pena. Por mais que seja nosso cantinho, por mais que a Isabel de uma hora para outra melhore, não é a mesma coisa", afirmou Lucas.

Isabel está internada desde o dia 27 de novembro, após um acúmulo de magnésio no corpo, pouco dias após receber um transplante de medula óssea do pai. Ela chegou a ter alta, mas voltou a ser entubada com problemas respiratórios. A influencer luta contra um linfoma de Hodgkin desde os 15 anos.

Tags:

